Plus de 1000 personnes réunies dans le Nord en soutien aux Ukrainiens, des actions dans toute la région

Journée de solidarité envers le peuple ukrainien dans le Nord et le Pas-de-Calais. Des actions ont eu lieu dans toute la région, ce samedi 5 mars. Plus de 850 personnes se sont rassemblées à Lille.

La place de la République remplie de drapeau bleus et jaunes, ce samedi 5 mars à Lille. Plus d'une semaine après le début de l'offensive russe sur l'Ukraine et alors que les combats continuent sur le sol ukrainien, des actions de solidarité ont eu lieu dans tout le Nord et le Pas-de-Calais.

Plus de 1000 personnes se sont réunies dans le Nord : elles était 850 à Lille, 250 à Dunkerque, selon les chiffres communiqués par la préfecture.

Les prises de parole se sont succédées entre 15h et 17h à Lille. © Radio France - Marion Pivert

Dans le Pas-de-Calais, une centaine de personne s'est notamment rassemblé à Saint-Martin-de-Boulogne dans la matinée. A Outreau, un arbre symbolique de l'Ukraine, un viorne obier, a été planté en présence de plusieurs dizaines de personnes. Plus de 100 personnes ont participé à un atelier sur la solidarité envers le peuple ukrainien organisé par la mairie d'Arras.