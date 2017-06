Plus de 1 000 supporters anglais dans les rues de Perpignan ce week-end

Pour les clubs anglais, le déplacement à Perpignan pour affronter les Dragons Catalans est un moment attendu dans la saison. Pour Leigh, c'est la toute première fois et une impressionnante colonie de supporters va se faire remarquer ce samedi dans les rues de Perpignan et à Brutus.

Ne vous étonnez-pas de croiser quelques Anglais dans les rues de Perpignan ! Ce sera même inévitable. Entre 1.000 et 1.200 supporters de Leigh vont arriver. Le club de Leigh a accédé cette saison pour la première fois à la Super League et découvre donc les joies de ce déplacement dans le sud de la France.

Visiblement, le club fait de ce déplacement un événement majeur dans sa saison ! Toute la semaine, les Centurions ont communiqué via Twitter avec leurs supporters qui faisaient le déplacement. Le but ? Communiquer beaucoup d'informations sur le voyage et, une fois sur place, sur les endroits à visiter et à fréquenter.

Are you travelling to Perpignan at the weekend? Here is some information about the town and its history. ➡️ https://t.co/AAOg0fir60 — Leigh Centurions (@LeighCenturions) June 30, 2017

Le club des Dragons Catalans a également été très sollicité : "Ça nous rappelle les premières saisons en Super League, explique le directeur de la communication du club Yannick Rey, où les clubs se renseignaient sur notre fonctionnement, sur les accès au stade, les horaires d'ouverture, sur les parkings. Là, toute la semaine, Leigh a régulièrement pris contact avec nous et sur les réseaux sociaux, des supporters nous ont envoyé des messages et nous envoient déjà des photos pour ceux qui sont arrivés encore plus tôt que les autres."

Encore plus d'Anglais le week-end suivant à Perpignan

Les Anglais seront très présents dans les rues de Perpignan ce samedi après-midi. Dix bus déposeront des supporters devant le Castillet à 14 heures. Certains iront en ville et d'autres directement au stade. Sur les réseaux sociaux, encore une fois, des bars ou commerces perpignanais ont déjà fait savoir qu'ils étaient ravis et prêts à accueillir les supporters.

L'arganier Bar in Perpignan preparing for the Leyther invasion! Owners very welcoming and popular matchday location. pic.twitter.com/ZszGGi2hKS — Leigh Centurions (@LeighCenturions) June 30, 2017

Si vous trouvez qu'il y a beaucoup d'Anglais dans les rues ce week-end, attendez vous à trembler le week-end suivant ! Les supporters de Wigan vont arriver en nombre ! Les 1.500 billets réservés au club ont déjà tous été vendus.

Le directeur général des Dragons Catalans Christophe Jouffret se réjouit de cet engouement autour de la Super League à Perpignan. "Les supporters viennent pour encourager leur équipe et pour passer un gros week-end. Ils vont aussi satisfaire les commerçants perpignanais. ils vont amener de la vie dans le centre-ville. Ce sont des bons-vivants et c'est toujours à noter qu'avec les supporters anglais, nous n'avons jamais eu de problème ! Ce sont des gens qui aiment la fête. Ils aiment boire, manger et chanter, mais ils sont respectueux des endroits dans lesquels ils se déplacent."

Derek Beaumont, le président de Leigh Centurions, est visiblement aussi impatient de découvrir notre région. Il a déjà remercié en milieu de semaine les 901 supporters qui avaient confirmé leur voyage pour la Catalogne. De leur côté, les Dragons n'ont pas manqué de souhaiter la bienvenue à toutes les personnes de Leigh qui allaient arriver à Brutus.