Plus de 12 000 clients Orange privés d'Internet à Valence

C'est un câble sous terrain qui empêche près de 12 000 clients d'Orange d'avoir accès à Internet ce samedi. D'après la direction d'Orange, un câble à proximité de l'autoroute de Valence à lâché en début d'après midi. Les techniciens sont sur place et espèrent rétablir la situation d'ici dimanche.

Valence, France

L'alerte à été donnée aux alentours de 14 heures ce samedi. Il faudra attendre au plus tard dimanche 10 heures pour pouvoir utiliser à nouveau votre box internet. Le temps nécessaire pour les techniciens de localiser l'endroit exact de la rupture, d'acheminer un nouveau stock de câbles sur place et d'effectuer la répartition. D'autant plus que la proximité avec l'autoroute n'arrange pas la procédure explique la direction Orange Grand sud, qui rajoute que cette panne ne concerne pas le réseau téléphonique.