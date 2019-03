Plus de 12 000 forces de l'ordre mobilisées en Haute-Garonne depuis le mouvement des gilets jaunes

Toulouse, France

Ce week-end sera le 16e rendez-vous des gilets jaunes. Depuis le début du mouvement, la police et la gendarmerie de Haute-Garonne estiment que plus de 68.000 manifestants se sont rassemblés à Toulouse. Dans la ville rose, 3 000 policiers et 4 000 gendarmes mobiles ont été mobilisés, CRS inclus. La police toulousaine a recensé 150 blessés en trois mois et demi. En revanche chez les gendarmes de Haute-Garonne, 5400 ont été mobilisés depuis le 17 novembre 2018 et la gendarmerie assure que les 660 actions des gilets jaunes se sont toutes bien passées.

En ce qui concerne les dégradations, 138 radars détériorés ont été recensés sur tout le territoire de l'ancienne région Midi-Pyrénées. En Haute-Garonne, la préfecture estime qu'il y avait 14 radars dégradés fin février. En France, 75% des radars ont été détériorés depuis le début du mouvement des gilets jaune, c'est le chiffre donné par Christophe Castaner. Une des conséquences selon la ministre des transports, Elisabeth Borne, c'est l'augmentation du nombre d'accidents sur les routes.