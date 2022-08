Abandons d'animaux : le refuge SPA du Dauphiné est surchargé

Comme chaque été, le nombre d'abandons d'animaux explose, et la SPA se retrouve submergée. C'est aussi la période où les chatons naissent et où les adoptions ne sont pas au plus haut.

"Là on a Mystique, une petite mamie de 13 ans, montre la soigneuse Laetitia Guillaud-Saumur. Elle a été récupérée par la fourrière, donc trouvée errante, dehors."

Adopter des vieux animaux

À la SPA du Dauphiné, à Uriage les vieux chats ne sont pas les plus recherchés, mais certains Isérois en sont conscients et veulent les sauver : "Ils viennent pour adopter vraiment un vieux chat. La semaine dernière, se souvient Laetitia Guillaud-Saumur, on a fait adopter une chatte de 21 ans." La SPA propose des prix moins élevés pour les vieux animaux, rappelle Gérard Lassiaz, le président du refuge du Dauphiné : "Un chien ou un chat adulte, c'est de l'ordre de 150 euros. On diminue le tarif d'adoption pour les animaux les plus âgés, parce qu'on sait pertinemment que les adoptants auront plus rapidement des frais de vétérinaires."

Beaucoup de chatons

Les chatons ou chiots, eux, coûtent 300 euros. "Sachant que les animaux qui sortent du refuge sont tous identifiés, vaccinés. Pour les chiens, les femelles sont systématiquement stérilisées. Et pour les chats, mâles et femelles sont stérilisés", précise Gérard Lassiaz. "Les tarifs correspondent aux frais vétérinaires qui sont engagés sur les animaux", explique-t-il. En ce moment, il y a aussi beaucoup de chatons à adopter, parce que c'est la période des naissances. Et en plus, "pendant la crise sanitaire, les associations qui gèrent les chats libres n'ont pas pu les stériliser normalement, déplore Gérard Lassiaz, puisque les déplacements étaient limités. Et donc aujourd'hui, il y a un peu plus de chatons."

Beaucoup de chatons arrivent à la SPA du Dauphiné à Uriage. Photo : Camille Granjard © Radio France

"On est obligés de limiter les entrées "

Face à l'afflux d'animaux, le refuge étant "surchargé, complétement rempli", selon les mots de son président, la SPA a une liste d'attente pour pouvoir abandonner son animal, décrit Gérard Lassiaz : "On a des contraintes sanitaires. Un animal qui arrive ne peut pas aller directement avec les autres. Il y a une période de quarantaine. Donc c'est une zone d'engorgement où on est obligés de limiter les entrées et donc de les espacer dans le temps, soit avec les particuliers, soit avec les fourrières." La semaine dernière, vingt chats et chatons ont été adoptés, et huit chiens. Il reste encore soixante chats et autant de chiens à la SPA du Dauphiné.