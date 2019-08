Plus de 14 000 signatures contre la venue de l'ours Valentin aux Fêtes du Roi de l'Oiseau

Ours and Co

Le Puy-en-Velay, France

"Il n'est pas question de céder à quelques extrémistes", annonce d'un ton ferme Frédéric Chesneau. Il se produit depuis vingt ans dans toute la France avec son ours Valentin.

Le 19, 20 et 21 septembre prochains, il sera présent pour la deuxième fois aux Fêtes du Roi de l'Oiseau au Puy-en-Velay. L'association AVES et Paris Animaux Zoopolis ont lancé une pétition.

Manifestations et pétitions en série

Dans chaque ville où se produit l'ours Valentin, un bras de fer s'engage entre le dresseur et des associations de défense des animaux comme en Haute-Saône où l'animal est attendu ce week-end.

Ce n'est pas quelques pétitions et des illuminés qui vont m'empêcher de travailler

"Je travaille tous les week-end avec du cyberharcèlement. Mais ce n'est pas quelques pétitions et des illuminés qui vont m'empêcher de travailler, affirme Frédéric Chesneau. Cela fait vingt ans que cela dure."

Ce dresseur a porté plainte pour diffamation, harcèlement et menaces de mort contre l'association AVES. Son président, Christophe Coret, a été entendu par la police de Rouen mais ne se dit pas inquiet et maintient ses positions, "on ne dit pas que cet ours est maltraité. On dénonce le fait que ce soit un animal même s'il est né en captivité qui a les mêmes besoins qu'un ours sauvage, précise Christophe Coret. Par exemple, en un week-end, l'ours a parcouru 1500 km, ça c'est pas possible."

Les organisateurs au côté du dresseur

L'ours Valentin aura sa place quoiqu'il arrive aux Fêtes du Roi de l'Oiseau. Gérard Langrenez, président de l'association du Roi de l'Oiseau, est catégorique, "il n'y a aucune maltraitance. Cela me met hors de moi, il s'agit d'une démonstration du côté relationnel entre l'animal et l'être humain, il y a une fusion entre eux."

L'association n'annulera donc pas les spectacles de l'animal et autorisera les éventuelles manifestations des défenseurs des animaux.

Une pétition avait déjà été lancée par la Fondation Brigitte Bardot lors de la première représentation de Frédéric Chesneau lors de cet événement il y a plus d'une quinzaine d'années.