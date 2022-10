Plus de 15 000 pèlerins à Lourdes pour le pèlerinage du Rosaire

C'est le plus grand pèlerinage de l'année qui commence à Lourdes, plus important encore que celui du 15 août. Après deux années de crise Covid, le Sanctuaire retrouve la grande foule.

Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas le pèlerinage du 15 août qui attire le plus de monde à Lourdes mais bien celui du Rosaire. Et Lourdes retrouve cette fois-ci "la grande foule". 15 000 pèlerins sont déjà inscrits et les organisateurs comptent sur 10% de fidèles en plus durant la semaine au Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes.

Des avions de pèlerins entiers sont arrivés ces derniers jours notamment depuis la Corse et l'Ile de la Réunion, huit trains spéciaux et 200 cars en provenance de toutes les régions de France. Après deux années chaotiques, la machine des pèlerinages de groupes redémarre pour de bon.

Même s'il y a, à la marge, quelques annulations de dernière minutes pour cause de Covid, une page semble se tourner et on se rapproche des chiffres d'avant la pandémie pour ce pèlerinage du Rosaire sans restriction sanitaire. En 2019, c'est près de 20 000 pèlerins qui avaient participé à la veillée mariale aux flambeaux. Le pèlerinage du Rosaire dure jusqu'à samedi.