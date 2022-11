Plus de 15.000 personnes pour le retour de la foire des Camelots à Perpignan

Les Perpignanais étaient nombreux pour le retour de la traditionnelle foire des Camelots. Plus de 15.000 personnes sont venues ce vendredi 11 novembre en plein centre-ville au niveau de l'espace Méditerranée.

Le grand retour de la foire après 6 ans d'absence

Cela faisait six ans que la foire n'avait pas pu se tenir . D'abord interrompue à cause de la menace terroriste en 2016 ; le plan Vigipirate rendait difficile la sécurisation de plus de trois kilomètres de stands. La crise sanitaire et le covid-19 avaient ensuite empêché sa tenue.

Pour cette reprise, l'événement a déménagé donc en plein centre-ville dans un format réduit : il y avait une centaine d'exposants contre plus de 500 habituellement.