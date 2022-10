Plus de 150 manifestants à Valence pour dénoncer les conditions de travail dans la petite enfance

Une mobilisation inattendue et qui a surpris les organisateurs de la mobilisation : à Valence plus de 150 personnes ont manifesté pour dénoncer le manque de moyens dans le domaine de la petite enfance et demander le retrait de l'arrêté ministériel du 4 aout 2022 autorisant le recrutement de personnes sans qualifications requises afin de palier au manque de professionnel dans le secteur. Les manifestants se sont d'abord rassemblés devant le kiosque Peynet à Valence avant de marcher jusqu'à la préfecture. Dans le cortège une large majorité de professionnels mais aussi des parents venus soutenir leur opposition au texte de loi et demander avec eux une meilleure reconnaissance de leurs métiers et l'augmentation de leur salaire.

L'association "Pas de bébé à la consigne" à appelé à manifester dans toute la France pour demander l'amélioration des conditions de travail dans la petite enfance. © Radio France - Anna Bonnemasou-Carrère

Manifestants soutenus par les parents

"C'est aberrant" s'indigne Laurine, maman du petit Louison qu'elle a amené soutenir le personnel de sa crèche. La jeune maman a dû poser une journée de congé pour garder son fils ce jour de mobilisation mais ne le regrette pas : pour elle le recrutement de personnel sans qualifications requises dans le secteur de la petite enfance est une mise en danger des enfants. "Je refuse de prendre le risque de laisser de mon fils à des gens qui n'ont pas les qualifications nécessaires, c'est un métier ça s'apprend." Un autre argument avancé par les professionnels manifestants : " On a déjà trop peu de temps pour s'occuper des petits et il faudrait que je trouve le temps de former quelqu'un qu'on aurait recruter simplement en ouvrant la porte !" s'insurge Anaïs, jeune auxiliaire de puériculture.