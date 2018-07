La cérémonie d'intégration des quelque 150 nouveaux sapeurs-pompiers au Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Loire (SDIS 42) s'est déroulée ce samedi. Ils rejoignent les 2 150 autres volontaires et les 553 professionnels du département.

Loire, France

Ils sont plus de 150 à recevoir officiellement leur écusson cette année. 150 nouvelles recrues chez les sapeurs-pompiers volontaires de la Loire, âgés de 17 à 42 ans. Ils ont été accueillis ce samedi 30 juin à l’État-major du Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Loire (SDIS) de la Loire, à Saint-Étienne, pour leur cérémonie d'intégration. Ces recrues rejoignent donc les rangs des 2 300 sapeurs-pompiers volontaires, 553 sapeurs-pompiers professionnels de la Loire.

La cérémonie, officielle, s'est déroulée sous les yeux du sous-préfet de Saint-Étienne et du président du Conseil Départemental. Un recrutement essentiel car les pompiers assurent plus de 55 000 interventions par an dans le département, dont 80% d'aide à la personne. Le lieutenant-colonel Florence Rabat, chargée du volontariat au SDIS 42 est extrêmement satisfaite d'accueillir plus de 150 nouvelles recrues, même si, elle le reconaît, il en faudrait encore plus : "

L'engagement chez les sapeurs-pompiers se féminise

Parmi les recrues, plus de 20% de femmes cette année. Elle n'étaient que 15% en 2017. Cette féminisation, c'est une bonne nouvelle pour Chloé, 36 ans. et nouvellement sapeur-pompier volontaire, cet engagement était une évidence : "Mon conjoint a eu un grave accident domestique en fin d'année dernière. Les pompiers sont intervenus chez moi, et pendant toute la durée d'intervention je n'avais qu'une envie : aider", se souvient-elle.

Les recrues ont reçu leur écusson de sapeur-pompier volontaire. © Radio France - Sarah Mansoura

Une évidence aussi pour Hugo, 17 ans qui termine 4 ans de formation de jeune sapeur-pompier. Son père, sa mère, ses frères et même ses grands-pères étaient volontaires. "On va partir en intervention, on va aller au contact des personnes" se réjouit-il. Les premières interventions arrivent ; encore quelques semaines de formation et toutes ces nouvelles recrues seront opérationnelles.