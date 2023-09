Plus de 150 personnes ont dit stop aux violences policières à Amiens ce samedi

150 personnes ont dit stop aux violences policières ce samedi matin à Amiens. Plusieurs syndicats - la CGT, FO, Solidaires, des syndicats révolutionnaires étudiants - étaient présents devant la mairie, tout comme des citoyens. Tous indiquent être marqués par la mort du jeune Nahel cet été, tué après un refus d'obtempérer près de Paris, ce qui avait déclenché des violences urbaines partout en France, notamment à Amiens.

"On va moins sereinement en manifestation"

Les manifestants souhaitaient hier aussi dénoncer leur ras-le-bol d'une police qu'ils décrivent comme répressive, auteure d'intimidations, notamment depuis les lois travail sous le mandat de François Hollande, ou encore les débordements et enquêtes ouvertes pendant le mouvement des Gilets Jaunes. Des manifestants avaient été gravement blessés - éborgnés, mains arrachées - après des affrontements avec les forces de l'ordre.

Cette manifestation n'est pas anti-forces de l'ordre ont insisté les manifestants. Mais beaucoup d'entre eux, militants comme citoyens, affirment se méfier de la police désormais. Danielle explique manifester moins sereinement depuis plusieurs années : "On est plus observateurs maintenant. Je me souviens de violences policières injustifiées pendant les Gilets Juanes, on a été témoin à Amiens, décrit-elle. On était à l'arrière, l'ambiance était très bonne, familiale. Et puis d'un coup, ça a canardé... Il y a bien une dizaine de jeunes qui mettaient le bazar, il suffisait de calmer le jeu... Mais non, ça a dégénéré toute la journée". Pour cette militante chevronnée, ces pratiques s'apparentent à une répression de la contestation sociale : "C'est une manière de dire 'Pas besoin de manifester, restez à la maison si vous voulez pas finir en garde à vue'", estime Danielle.

"Il faut rétablir le dialogue entre policiers et jeunes"

Certains manifestants dénoncent aussi des "violences policières du quotidien". Ce travailleur social amiénois, qui veut rester anonyme, en est témoin : "Des gens qui se font toujours contrôler parce qu'ils sont 'black' avec des dreadlocks, parce qu'ils portent une casquette et sont avec quatre potes en voiture... Moi je suis blanc, explique ce trentenaire, j'ai jamais été contrôlé... pourtant je traîne dans les mêmes coins". Il évoque des contrôles inopinés en fonction de la couleur de peau ou la tenue. Pour éviter les discriminations, la Défenseure des Droits veut mieux tracer les contrôles d'identité.

Ce travailleur social le voit : le lien est rompu entre police et population, notamment les jeunes. "Je le vois tous les jours dans les quartiers, détaille cet Amiénois. C'est une politique de répression uniquement. Alors quand les policiers arrivent dans leurs camions, ils se font insulter, caillasser... le dialogue est coupé, complètement". Ce trentenaire estime qu'il faut "*revoir l'image du policier : il est perçu comme là pour réprimer, mettre de l'ordre voire en prison. Il faut en passer par l'éducation, la formation à la fois des policiers et des jeunes*", estime-t-il.

Apaiser les relations, cela passe aussi, dit-on dans le cortège, par le retour des polices de proximité, plus de formation pour "garder son sang-froid, ou pour mieux accueillir les victimes dans les commissariats lors des dépôts de plainte, pour les agressions sexuelles par exemple", détaille Akhane. Le secrétaire du syndicat solidaires étudiants Amiens juge par ailleurs qu'il faudrait désarmer certains agents : "Désarmer ne veut pas dire empêcher les policiers de se défendre, explique le jeune homme. Mais il faudrait qu'un policier en patrouille en ville n'ait pas un flingue à la ceinture, lors des contrôles. Cela pourrait éviter des décès, notamment celui de Nahel". Ce jeune de 17 ans avait été tué par un policier après un refus d'obtempérer fin juin 2023 ; cela avait déclenché des violences urbaines partout en France.