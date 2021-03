Plus de 150 personnes rassemblées au Blanc pour demander la réouverture des cinémas

Ils sont venus clamer leur amour pour le cinéma et la culture en général. Plus de 150 manifestants ont participé à un rassemblement devant le cinéma Studio République du Blanc, ce dimanche matin. "On a besoin d'un calendrier maintenant !", avait déclaré, sur France Bleu Berry, Véronique Champigny, la responsable du cinéma. L'objectif de cette mobilisation était de montrer la nécessité de rouvrir les cinémas et les lieux culturels, fermés depuis le 30 octobre dernier et qui n'ont aucune perspective.

"J'aime mon cinéma", "Rendez-nous nos salles de ciné", "Les lumières éteintes depuis si longtemps, on n'en peut plus" : les banderoles brandies par les habitants montraient l'impatience de retrouver une vie normale.