Plus de 16.000 nouveaux logements au Pays Basque d'ici 2026

Le Programme Local de l'Habitat a été arrêté par le conseil d'agglomération Pays Basque ce samedi matin. Un document de 400 pages qui fixe les orientations en matière de logement pour les six prochaines années et qui a suscité de vifs débats.

Le Programme Local de l'Habitat (PLH) avait déjà fait couler beaucoup d'encre ces dernières semaines. Ce samedi, il était à l'ordre du jour du conseil d'agglomération Pays Basque et il a encore suscité plus de 2h15 de débats. Plus de 200 personnes se sont rassemblées devant le siège de la communauté à Bayonne à l'appel du parti abertzale EH Bai pour demander un plan plus ambitieux. Le PLH a finalement été arrêté par 159 voix pour, 5 contre et 42 abstentions (sept conseillers n'ont pas pris par au vote) pour un coût annuel estimé à 17,5 millions d'euros.

Un plan ambitieux et réaliste

C'est la première fois qu'un Programme Local de l'Habitat est élaboré à l'échelle des 158 communes du Pays Basque. Roland Hirigoyen, vice-président en charge de cette question à l'agglo, a défendu un plan "ambitieux et réaliste". "On va produire moins mais mieux" assure celui qui est aussi maire de Mouguerre, "-19% sur le littoral et retro-littoral, alors qu'on va construire +70% en Pays Basque intérieur, où il y a un vrai besoin".

Nous allons enclencher une nouvelle dynamique

─ Roland Hirigoyen

"Construire mieux en produisant massivement des logements sociaux" poursuit l'élu. Parmi les nouvelles constructions, 1.200 seront des logements sociaux. "C'est 50% de plus que ce qui s'est fait ces trois dernières années", précise Roland Hirigoyen.

Polémique autour des résidences secondaires

La question des résidences secondaires n'a pas manqué de venir sur la table. Le maire de Saint-Pierre-d'Irube a regretté que ce PLH contribue encore à en créer. "A la fin du programme en 2026, _nous en serons à 51.000 logements secondaires"_, estime Alain Iriart (sur un parc total de 221.000 logements au Pays Basque, ndlr). "Aujourd'hui, la plus grande commune du Pays Basque, ce n'est pas Bayonne ou Anglet, mais bien celle des résidences secondaires" s'est exclamé l'édile abertzale.

"La plus grande commune du Pays Basque, c'est celle des résidences secondaires..." ─ Alain Iriart Copier

Il ne faut pas considérer que les personnes qui viennent d'autres territoires sont malvenues

─ Jean-René Etchegaray, président de l'agglo Pays Basque

Pour le président de la Communauté d'agglomération Pays Basque, "ce serait vraiment réducteur de considérer qu'on réglerait la question de l'habitat au Pays Basque en faisant en sorte que les résidences secondaires deviennent des logements réservés aux personnes qui habitent sur notre territoire". Pour autant, Jean-René Etchegaray admet qu'il faut en limiter l'expansion : "nous considérons qu'ils faut absolument taxer les résidences secondaires pour permettre de ne pas les faire se développer".

"Réducteur de considérer la question de l'habitat uniquement avec le prisme des résidences secondaires..." ─J.-R. Etchegaray Copier

Plus de 200 personnes se sont rassemblées devant le siège de la CaPB pour réclamer un "PLH pour les habitant.e.s" © Radio France - Oihana Larzabal

Après examen de l'Etat, le Programme Local de l'Habitat sera définitivement adopté de lors d'un vote en fin d'année. D'ici là, EH Bai veut consulter la population et prévoit d'ores et déjà d'organiser une manifestation en novembre prochain à Bayonne.