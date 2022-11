Plus de 17.000 visiteurs au festival du livre gourmand de Périgueux

"Fatigués mais heureux" a déclaré la maire de Périgueux, Delphine Labails après ces trois jours de festival du livre gourmand car les retours sont bons et la fréquentation parle d'elle-même, entre 17.000 et 18.000 visiteurs sont venus place Badinter et au théâtre de l'Odyssée à Périgueux sur la période de vendredi à dimanche. C'est sur la journée de samedi que les festivaliers ont été les plus nombreux avec environ 8.000 personnes qui sont passées par le grand chapiteau où étaient installés les libraires, les auteurs et les producteurs. Environ 1.000 enfants ont été accueillis sur la journée avec les scolaires du vendredi et environ 400 sur les différents ateliers.

Le plus gros évènement géré par la mairie de Périgueux

L'an dernier, l'évènement avait attiré 10.000 personnes détentrices d'un PASS sanitaire car on était alors en pleine période de crise sanitaire. Il s'agit cette année de la 17e édition mais il est difficile de faire un comparatif car cela fait deux ans que l'évènement est devenu gratuit. Le salon est devenu festival et il est désormais est géré en régie par la municipalité de Périgueux. La plupart des services de la mairie ont travaillé sur cet évènement, ce qui en fait aussi l'évènement le plus important pour la mairie de Périgueux.

Rendez-vous les 17, 18 et 19 novembre 2023

Pour cette 17e édition, 80 auteurs se sont déplacés à Périgueux pour non seulement présenter leur livre mais aussi pour participer aux conférences, aux ateliers et aux démonstrations. Une centaine de bénévoles ont assuré le bon fonctionnement du festival.

La maire de Périgueux a d'ores et déjà donné les dates de la prochaine édition du festival du livre gourmand prévue du 17 au 19 novembre prochain sur le thème "du bio et du local dans la restauration collective de qualité". Delphine Labails annonce que le président 2022, le chef étoilé Régis Marcon , reviendrait l'an prochain, ainsi qu' Evelyne Debourg, la meilleure cantinière de France .