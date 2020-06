Plus de 170 millimètres de pluie sur Saint-Maurice de Navacelles

Il est tombé 110 millimètres de pluie en quelques heures sur le lodévois, plus de 170 millimètres a l'est Ganges dans le secteur de Madières, Saint-Maurice de Navacelles et plus de 240 millimètres sur Valleraugue, au pied du Mont Aigoual. Ces cumuls de pluie aussi importants en si peu de temps sont rares en cette période de l'année.

Comme annoncé par Météo France, un premier épisode pluvio-orageux est arrivé par l'ouest en début de nuit et a touché les hauts cantons, le secteur d'Avène, Lunas. Un deuxième épisode plus orageux est remonté le long de la vallée de l'Hérault, avec des pluies intenses jusqu'à 40 millimètres en une heure.

Ces fortes pluies sur les hauteurs alimentent les cours d'eau, avec une crue en amont de l'Hérault qui a pris 5 mètres en quelques heures à Laroque. L' Hérault, l'Orb dans leur partie amont sont en vigilance jaune crue comme le Lez.

L'autre phénomène marquant de ces intempéries, c'est le vent, avec des rafales de près de 100 km/h au niveau du Caylar et du vent de Sud-Est fort qui provoque un coup de mer sur tout le littoral.