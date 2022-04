Plus de 170 Ukrainiens réfugiés dans l'Indre depuis le début du conflit

Il y a quasiment deux mois, le jeudi 24 février 2022, l'invasion russe en Ukraine commençait, poussant des milliers, puis des millions de personnes à fuir le pays. Les premiers réfugiés sont arrivés en Berry dès le mois de mars, accueillis, notamment, par les AFPA, en lien avec les préfectures. Dans l'Indre, ils sont désormais 175 Ukrainien, dont une quarantaine de mineurs, à s'être signalés auprès des services de l'Etat pour bénéficier d'un accompagnement.

La préfecture de l'Indre a rodé sa procédure d'accueil avec, comme objectif, l'intégration la plus rapide possible de ces Ukrainiens. Regroupés en un guichet unique autour de l'AFPA (Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes), les services de l'Etat délivrent une autorisation de séjour temporaire, organisent un passage devant un médecin pour ces réfugiés, leur font remplir un questionnaire afin de connaître leurs parcours, leurs diplômes et de leur trouver un emploi. L'AFPA sert aussi de centre d'accueil mais de courte durée : trois semaines maximum. Les réfugiés sont ensuite dirigés vers des logements plus pérennes.

La préfecture appelle tous les réfugiés à se signaler rapidement pour lancer les procédures

La plupart des réfugiés arrivent de l'Ile-de-France par des opérations organisés par les autorités. Mais d'autres arrivent par leurs propres moyens, directement chez l'habitant. "On est confrontés à cette difficulté, des personnes qui vont hésiter à se présenter aux services de l'Etat" explique Céline Bures, directrice de cabinet de la préfecture de l'Indre. "Je ne peux que les inciter à le faire. L'idée, c'est de permettre une prise en charge, une couverture maladie et une insertion dans la société." La délivrance de l'autorisation de séjour peut également être retardée si les réfugiés ne se signalent pas immédiatement.