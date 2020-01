Plus de 2.000 personnes pour accueillir le nouvel archevêque de Tours Monseigneur Jordy

Tours, France

La cathédrale Saint Gatien était pleine à craquer dimanche 5 janvier après midi pour l'installation de l'archevêque Monseigneur Vincent Jordy. Le 138e archevêque métropolitain de Tours a pris possession de son diocèse à la fin d'une messe pontificale.

Une messe devant plus de 2.000 personnes qui se sont pressées pour voir celui qui a été désigné par le pape pour succéder à Monseigneur Bernard-Nicolas Aubertin qui a quitté sa charge en octobre dernier après 14 années passées en Touraine.

De nombreux représentants de l'Eglise dans le département étaient présents © Radio France - Manon Derdevet

Les fidèles qui ont assisté à la messe avaient hâte de rencontrer leur nouvel archevêque. "C'est un nouveau parcours qui commence et nous sommes dans l'attente de voir ce qu'il va se passer dans les années à venir. C'est important de le saluer et de lui dire : bienvenu en Touraine" explique Claire qui est venue avec son mari.

"Au niveau local (...) c'est l'archevêque qui représente le Christ" Thibault, un fidèle

Il fallait arriver tôt pour espérer avoir une place assise et voir de près le nouvel archevêque. Beaucoup de monde ont du passer les trois heures de la messe debout. Pour Thibault et sa famille il était primordial de se montrer nombreux pour cette messe : "Il faut l'accueillir et lui montrer qu'on est là pour l'écouter quand il va nous guider. C'est important de faire corps. L'Eglise c'est un corps, la tête c'est Jesus Christ et au niveau local la tête c'est l'archevêque qui représente le Christ donc il est important de l'entourer et d'être présent" détaille ce tourangeau.

Monseigneur Jordy succède à Monseigneur Aubertin © Radio France - Manon Derdevet

Beaucoup d'émotion pour certains croyant comme pour Claude Marie : "C'est merveilleux, il y a quand même une profonde ferveur et de l'espérance. Je pense que ça se passera très bien avec lui. Il faut qu'il sache bien être auprès de nous les catholiques."

Elle comme les autres fidèles ont déjà hâte de retrouver Monseigneur Jordy pour de nouvelles célébrations.