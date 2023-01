Plus de 2,5 millions d'inscrits au tirage au sort de la billetterie des JO de Paris 2024

Il ne reste que quelques jours, jusqu'au 31 janvier, pour s'inscrire au tirage au sort de la billetterie des Jeux Olympiques 2024 à Paris . Il s'agit de la première phase, qui permet d'accéder à la vente de billets par pack, pour les plus chanceux des candidats. Trois millions de billets seront alors mis en vente à partir du 15 février prochain . "On a dépassé les 2,5 millions d'inscrits" a indiqué ce mercredi Tony Estanguet, le président du comité d'organisation des JO de Paris (Cojo), lors d'une conférence de presse.

Dans le détail de cette première phase, seront vendus des "packs sur mesure", qui permettront d'assister à plusieurs épreuves différentes. Une même personne pourra par exemple choisir, selon ses préférences et les disponibilités, des billets pour des épreuves d'athlétisme, de natation et de basket. Ils seront vendus à partir de 72 euros. Les tirés au sort seront avertis 48h à l'avance et auront ensuite un créneau de 48h pour procéder à l'achat.

Vous pouvez vous inscrire sur le site officiel de la billetterie de Paris 2024 .

Un partenariat avec le Secours Populaire

Une autre session de vente aura lieu en mai, pour acheter des billets à l'unité. On apprend par ailleurs ce mercredi que le Cojo va mettre en place un partenariat avec le Secours Populaire. Chaque acheteur pourra mettre deux euros en plus pour financer des billets solidaires à destination des familles qui ne peuvent pas s'en procurer.

Tony Estanguet a également assuré que le comité d'organisation était "dans les temps" à 18 mois de l'évènement, alors que la Cour des comptes a récemment pointé des retards dans la signature de contrats . "Parfois cela peut prendre un peu de temps pour tomber d'accord", a expliqué Tony Estanguet.

Dans un rapport remis en janvier, et présenté au Parlement, la Cour des comptes avait fait état de retards dans la signature de contrats par le Cojo, évoquant "un risque opérationnel et un risque financier". "A date, 90% de ces périmètres sont déjà sécurisés", a-t-il ajouté, soucieux de "rassurer" après le rapport de la Cour des comptes.

Des épreuves test en 2023

Afin de s'assurer que tout soit prêt du 26 juillet au 11 août 2024, puis du 28 août au 8 septembre (jeux paralympiques), des épreuves test vont être menées de juillet à octobre 2023 sur les différents sites qui accueilleront des épreuves olympiques et paralympiques.

JUILLET

Voile à la Marina de Marseille, du 9 au 16 juillet

à la Marina de Marseille, du 9 au 16 juillet Boxe et tennis à Roland-Garros du 27 au 29 juillet

AOUT

Aviron et para-aviron au stade nautique de Vaures-sur-Marne, du 2 au 6 août

et au stade nautique de Vaures-sur-Marne, du 2 au 6 août Natation marathon (10 km en eau libre) sur le Pont Alexandre III du 4 au 6 août

(10 km en eau libre) sur le Pont Alexandre III du 4 au 6 août Handball et haltérophilie , à l'Arena Paris Sud 6, du 8 au 12 août

et , à l'Arena Paris Sud 6, du 8 au 12 août Escrime , escrime-fauteuil , taekwondo et para-taekwondo , au Grand Palais, du 8 au 12 août

, , et , au Grand Palais, du 8 au 12 août Tennis de table et Para tennis de table , à l'Arena Paris Sud 4, le 14 août

et , à l'Arena Paris Sud 4, le 14 août Triathlon et para-triathlon , sur le Pont Alexandre III, du 17 au 20 août

et , sur le Pont Alexandre III, du 17 au 20 août Tir à l'arc et para-tir à l'arc , aux Invalides, du 17 au 20 août

et , aux Invalides, du 17 au 20 août Judo , Para-judo , lutte , rugby fauteuil , breakdance , à l'Arena Champs-de-Mars du 17 août au 3 septembre

, , , , , à l'Arena Champs-de-Mars du 17 août au 3 septembre Canoë en ligne et para canoë au stade nautique de Vaires-sur-Marne, du 31 août au 1er septembre

SEPTEMBRE

Sports équestres, concours complet , au château de Versailles, le 19 septembre

, au château de Versailles, le 19 septembre VTT à la colline d'Elancourt, le 24 septembre

OCTOBRE

Canoë slalom , au stade nautique de Vaires-sur-Marne, du 5 au 8 octobre

, au stade nautique de Vaires-sur-Marne, du 5 au 8 octobre Golf, au Golf national, date à définir

