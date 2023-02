Plus de 20.000 manifestants à Caen contre la réforme des retraites, 6 000 dans l'Orne

"On ne lâchera rien". C'est le sentiment qui ressort de cet Acte IV des manifestations contre la réforme des retraites du gouvernement. Avec environ 20.000 personnes à Caen et 6 000 manifestants dans l'Orne, cette quatrième journée de mobilisation était la première organisée sur un week-end. Dans les rues de Caen, le cortège est partie des Rives de l'Orne pour rallier la Place Saint-Sauveur.

Les chiffres clés dans l'Orne

Alençon : 2.200

Flers : 2.000

Argentan : 1.200 - (1.500 selon les syndicats)

L'Aigle : 600

Dans l'Orne, ils étaient plus de 12.000 le 31 janvier dernier et 4.000 mardi 7 février. Avec environ 6.000 manifestants ce samedi 11 février, l'effet "manif week-end" s'est fait ressentir.

Des jeunes lycéens caennais dans le cortège de ce 11 février © Radio France - Louis Fontaine

Les chiffres clés dans le Calvados

Caen : 20.100 - (30.000 selon les syndicats)

Lisieux : 2.500

Vire : 900

La précédente manifestation caennaise a réuni plus de 13 000 manifestants. Ils étaient plus de 20 000 mardi 31 janvier et plus de 17 500 jeudi 19 janvier.

Eric, manifeste depuis la création du mouvement des Gilets jaunes © Radio France - Louis Fontaine

Des nouveaux visages

Un samedi en famille, dans la rue, pour Jeanne et Sébastien, technicien du spectacle. Ils sont venus pour la première fois avec Alma, leur fille de sept ans : "C'est pour dire non" dit-elle. Sébastien le sait. Il ne sera plus capable de travailler comme il le fait actuellement à 60 ans : "Sur des festivals par exemple, ce sont des très grosses amplitudes horaires. Ça peut monter à 15h-16 h de travail par jour. Je pense qu'à 64 ans, on est plus en capacité physique de le faire. Donc, il faut pouvoir sécuriser selon les spécificités des métiers" assure ce manifestant.

Le mouvement étudiant entre dans la danse et les lycéens aussi, comme Bastien et Milan. Ils voulaient comprendre les enjeux de cette réforme : "J'ai croisé quelqu'un de ma classe tout à l'heure. Il y a pas mal de jeunes qui se mobilisent. Puis, on voit nos parents. Moi, ils ont fait les deux manifestations juste avant nous. C'est important de venir ici car au lycée, on n'en parle pas".

Dans la foule, pas de débordements, mais des drapeaux, des chants, quelques pétards et des gilets jaunes, comme Eric qui dénonce un ras-le-bol général : "Pour acheter à bouffer, c'est compliqué. Pour payer l'énergie, c'est compliqué, on travaille pour payer son loyer, l'électricité et après, on attend la fin du mois toujours. Je serai là jusqu'au retrait de ce projet de loi" lance ce graphiste caennais. À l'image d'Eric. L'intersyndicale ne veut rien lâcher et promet de mettre la France à l'arrêt le 7 mars prochain.