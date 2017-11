Plus de 20.000 personnes attendues à Châlons-en-Champagne pour la venue d’Amma, fin novembre

Une foule immense est attendue à Châlons-en-Champagne, avec la venue de Amma, du 24 au 26 novembre. 20.000 à 25.000 personnes devraient venir pour voir et entendre cette femme, qui promeut un message d'amour à travers le monde. Beaucoup voudront aussi recevoir sa célèbre étreinte.

Amma est attendue au Capitole de Châlons-en-Champagne du 24 au 26 novembre. De son vrai nom Mata Amritanandamayi, elle est une figure spirituelle connue dans le monde entier. Elle s'arrête dans deux villes françaises pour sa tournée européenne, Toulon et Châlons-en-Champagne.

Née en Inde il y a 64 ans, Amma est hindoue mais explique que sa "vraie religion est l'amour". C'est ce message de tolérance et aussi d’égalité qu'elle fait passer dans ses déplacements. Elle est aussi à la tête d'une ONG, « Embracing the word », qui soutient orphelinats, hôpitaux, écoles, ou encore projets écologiques et programmes de micro-crédits.

La marque de fabrique d'Amma, c'est une étreinte, le Darshan. Elle a ainsi pris des dizaines de millions de personnes dans ses bras, depuis les années 70. De longues files d’attente se forment à chacun de ses déplacements. A Châlons, il y aura aussi des séances d'enseignement et de méditation.

Beaucoup de monde attendu donc. La communauté d’agglomération de Châlons-en-Champagne suit le mouvement et mettra en place un système de navettes entre la gare et le capitole. Il faut dire que la venue d’Amma est considérée comme une bonne affaire, économiquement, mais aussi pour faire connaitre Châlons aux milliers de visiteurs attendus.