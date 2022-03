Plus de 200 bénévoles mobilisés pour la collecte annuelle des Restos du cœur dans l'Indre

Ces 4, 5 et 6 mars 2022 c'est la grande collecte annuelle des Restos du cœur. Dans l'Indre, plus de 200 bénévoles sont mobilisés dans les supermarchés. La collecte est d'autant plus importante cette année, que le nombre de bénéficiaires a augmenté de 9% dans le département.

On ne sait pas de quoi sera fait demain" - Amandine

Ce vendredi à la mi-journée, la générosité était déjà au rendez-vous à Châteauroux. Dans l'une des grandes surfaces de la ville, les chariots se remplissent petit à petit. Pour cela, l'association peut compter sur les donateurs habituels comme Simone, mais aussi sur de très généreux donateurs. Amandine demande quels sont les besoins des Restos. Quelques minutes après, elle revient avec un sac entier de courses. À l'intérieur de l'huile, du sucre, des pâtes mais aussi des lingettes démaquillantes et des gâteaux pour les enfants. _"C'est normal. Je me suis retrouvée dans ce cas là avec mes parents quand j'étais enfant, on a été content de trouver les Restos du cœur. On ne sait pas de quoi sera fait demain. Il faut donner !"_explique Amandine.

Les chariots se remplissent petit à petit ce vendredi. La collecte dure jusqu'à dimanche inclus dans les supermarchés de l'Indre. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

"La vie est tellement chère maintenant que l'on a pas le choix d'aider son prochain" - Jean-Philippe

Avec la crise économique provoquée par la crise sanitaire du coronavirus, les inégalités ont augmenté, tout comme la précarité ... et le nombre de bénéficiaires. L'association de Coluche aide désormais 2.800 personnes dans le département, une augmentation de 9% en moyenne avec des différences selon les centres."La vie est tellement chère maintenant que l'on a pas le choix d'aider son prochain" souligne de son côté Jean-Philippe. Il amène conserves et sachets de pâtes. Lui aussi, plus jeune, a été aidé par les Restos "un prêté pour un rendu !" lance-t-il dans un sourire.

L'association collecte tout ce qui n'est pas périssable, y compris les produits d'hygiène. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Outre les traditionnels paquets de pâtes, de riz, les conserves ou le sucre et la farine, l'association récolte aussi précieusement les produits d'hygiènes notamment pour femmes, les gels douches, dentifrices, brosses à dents, rasoirs, couches pour enfants. Jacques l'un des bénévoles résume ainsi : "on a besoin de tout sauf les produits périssables".

Cette année l'association est présente dans un maximum de supermarchés du département y compris à Issoudun et Vatan. La collecte dure jusqu'au dimanche 6 mars. Dans l'Indre, les Restos du cœur espèrent collecter 40 tonnes de denrées.