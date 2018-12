Plus de 200 étudiants manifestent dans les rues de Nantes

Nantes, France

Ils s'étaient donné rendez-vous devant l'école des beaux-arts de Nantes. Les étudiants étaient plus de 200 ce jeudi à manifester notamment contre la hausse des frais d'inscription pour les étudiants étrangers. Pendant que les premiers s'occupent des banderoles et des crêpes, les autres prennent la parole. Vient ensuite un lâcher de ballons auxquels sont attachés, symboliquement, un faux billet ou un faux chèque.

Le gouvernement a annoncé en novembre qu'il allait très fortement augmenter les frais d'inscription pour les étudiants hors-UE, qui passeront de 170 à 2 770 euros en licence, et de 243 à 3 770 euros en master à la rentrée 2019, soit "un tiers du coût réel" de leur scolarité pour les finances publiques.

Sincèrement, je ne pourrai pas payer" - Naïni, étudiant Guinéen.

Une explication qui ne convient pas à Juliette, étudiante en sociologie à Nantes et présente à la manifestation. Selon elle, cette augmentation des frais de scolarité pour les étudiants étrangers aura des conséquences directes : "Soit ces étudiants devront travailler encore plus, sachant qu'ils sont déjà précaires, soit ils vont devoir abandonner leurs études, s'insurge-t-elle. Sachant que les études sont le vecteur principal de l'ascension sociale". "C'est une mesure scandaleuse, injuste et discriminatoire !" estime pour sa part Naine Berete, un étudiant Guinéen actuellement en Master de droit social à Nantes, qui sera directement impacté par la mesure.

Plus de 200 étudiants se sont dirigés vers le rectorat de Nantes. © Radio France - Jade Peychieras

"Je fais déjà des livraisons de repas à domicile et j'ai demandé à l'université de payer en trois fois, et à la fin du mois il ne me reste rien. Je gagne environ 500 euros par mois. Avec cette augmentation, il faudrait que je mette plus de 300 euros par mois de côté ! Sincèrement, je ne pourrai pas les payer. Je serai forcé d'arrêter mes études ou de rentrer chez moi, alors que j'aurais pu apporter des choses à la France ou à mon pays", se désole-t-il.

Naïni, étudiant Guinéen, ne sait pas s'il pourra poursuivre ses études l'année prochaine. Copier

Après quelques prises de parole, le cortège s'ébranle en direction du rectorat, au son des slogans "Macron démission" et "solidarité avec les étrangers". Une fois arrivés devant le portail, sous bonne surveillance policière, les étudiants et les lycéens de Nantes s'agenouillent, mains derrière la tête, manière de dire leur ras le bol d'une répression qu'ils estiment grandissante.

Plus de 200 étudiants en colère dans les rues de Nantes. Copier

L'Université de Nantes, de son côté, s'est prononcée contre ces augmentations des tarifs pour les étudiants étrangers.