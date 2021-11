Plus de 200 manifestants contre les violences faites aux femmes et aux filles à Avignon

Plus de 200 personnes mobilisées contre les violences sexistes et sexuelles à Avignon.

"Je suis ici pour une raison personnelle, ma fille est morte sous les coups de son compagnon parce qu'elle voulait le quitter." Le témoignage de Janine, 82 ans, glace le sang. Alors à ses yeux, plus de 200 personnes qui militent contre les violences sexistes et sexuelles c'est presque un signe d'espoir. "Plus on est nombreux, plus on peut imaginer que les gens prennent conscience qu'il y a un problème de société que l'on doit régler tous ensemble", insiste cette femme engagée.

Des slogans engagés sur les pancartes des militants et militantes. © Radio France - Julia Beaufils

Dans le cortège au départ du Palais de justice d'Avignon on trouve bien sûr les collectifs et associations d'aide aux victimes, des syndicats, des partis politiques... Mais on voit aussi des hommes, pancartes en main comme Romain. Il est venu en famille. Pour lui "mieux vaut des coups de foudre que des coups de poing". Il raconte s'engager parce qu'il est mari, père et refuse que la violence se diffuse plus encore dans la société.

Des avancées mais aussi des revendications

Pour Sophie Boulet-Gercourt, directrice du centre d'information sur les droits des femmes et des familles du Vaucluse "il faut au moins un milliard d'euros supplémentaire alloué à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles". Une enveloppe qui pourrait être utilisée pour mettre en place des "palais de justice spécialisés en la matière" mais aussi pour "former les magistrats". Selon cette militante pour les droits des femmes, les efforts du gouvernement sont insuffisants.

Pourtant, le préfet de Vaucluse, dans un communiqué diffusé ce mercredi 17 novembre, met en place un dispositif expérimental : "plaintes hors les murs". Cette coordination entre les services de l'Etat, les autorités et les associations permettrait aux femmes victimes d'éviter la case commissariat pour porter plainte en cas de violence conjugale.

"Dans ce type de cas les femmes ont besoin de se sentir en confiance. Souvent cette confiance elles ne l'ont pas envers les services publics, voire parfois il leur est impossible de s'y rendre car elles sont surveillées par leur agresseur. Alors pouvoir porter plainte à l'hôpital, au planning familial ou dans des centres d'informations et d'accompagnement ça peut les rassurer", souligne Sophie Boulet-Gercourt.

La manifestation s'est achevée sur le parvis du Palais des Papes. Cette mobilisation fait écho à la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes qui a lieu tous les 25 novembre depuis 1999.