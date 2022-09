Plus de 200 manifestants pour bloquer le début des travaux de la place Aristide Briand à Sète

Plus de 200 manifestants, membres du collectif "Bancs Publics" et riverains, ont bloqué le début des travaux de rénovation de la place Aristide Briand, à Sète, ce lundi matin, où un parking sous-terrain doit être construit. Un référé pour suspendre le permis de construire a également été déposé.

Gilets verts fluo sur le dos, entre 30 et 50 militants du collectif "Bancs Publics" se sont assis dès sept heures ce lundi matin devant le grand container rempli de palissades, qui devaient être installées tout autour de la place Aristide Briand, à Sète. Un "sitting" pour bloquer le point de départ de ce chantier amené à durer au moins deux ans. Tout autour, d'autres membres du collectif, des signataires de la pétition contre les travaux et des riverains également opposés au projet de rénovation de la place et la construction d'un parking sous-terrain. En tout, entre 200 et 250 manifestants se sont mobilisés.

"Il n'y a toujours pas de réel permis de construire, dans la mesure où rien n'est affiché nulle part officiellement pour faire officiellement démarrer des travaux, c'est un passage en force de la municipalité", dénonce Marie, membre du collectif. "Des entreprises sont arrivées ce matin pour poser les palissades, c'est illégal parce que seule une demande préalable de travaux a été déposée", précise le porte-parole de Bancs Publics, Christophe Aucagne.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Tout est en ordre selon le maire de Sète, François Commeinhes

Un référé suspensif a même été déposé par l'avocate du collectif devant le tribunal administratif de Montpellier pour arrêter le chantier. Mais selon le maire de Sète, François Commeinhes, tout est en ordre : "Le permis de construire est affiché, approuvé par les services de l'état, par l'architecte des bâtiments de France. Qu'ils déposent des recours, si la justice doit se prononcer, qu'elle se prononce et ensuite on s'exécutera."

L'idée du collectif sétois, c'est donc de bloquer les travaux, qui prévoient de rénover la place Aristide Briand, d'y déplanter des dizaines d'arbres, de restaurer le kioske historique, mais aussi de construire un parking sous-terrain de 300 places au coeur de Sète. "Peut-être que le permis a été validé par les autorités, mais nous on a le droit de le contester, on a deux mois pour le faire. Soit on est déboutés de notre référé suspensif, mais on en refera d'autres. Soit on est gagnants et le dossier devra être jugé sur le fond pour l'annulation du permis. Et ça peut durer un an", détaille Christophe Aucagne.

Le kiosque Franke date de 1891 doit être rénové lors des travaux, mais le collectif craint qu'il ne disparaîsse. © Radio France - Thomas Vichard

En fin de matinée ce lundi, une mesure de maintien de l'ordre prise par la préfecture de l'Hérault a demandé à l'entreprise en charge des travaux de plier bagage. De quoi ramener le calme et disperser les manifestants. Mais si les travaux sont amenés à reprendre avant la décision du tribunal administratif, le collectif prévient qu'il reprendra le blocage place Aristide Briand. Une équipe de surveillance a même été mie en place sur le site pour réagir au plus vite.