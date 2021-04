Plus de 200 motards manifestent à Bayonne contre le contrôle technique

Ils ont fait du bruit pour montrer leur refus d'imposer un contrôle technique aux motos. Environ 250 motards sont partis ce samedi matin de Mont-de-Marsan dans les Landes pour rejoindre Bayonne en milieu d'après-midi. Ils ne veulent pas de l'arrivée d'un contrôle technique obligatoire, prévu par une directive européenne dès le 1er janvier 2022, pour les scooters et motos.

L'argument de la sécurité routière ne tient pas pour ces motards

Arrivés à l'enseigne de contrôle technique Dekra, aux Allées Marines à Bayonne (fermée ce samedi après-midi), les motards ont déposé symboliquement un courrier dans la boîte aux lettres pour notifier leur refus de cette nouvelle directive européenne.

Les manifestants mettent en avant le rapport MAIDS (Motorcycle Accident In Depth Study) publié en 2005. "Il indique que dans 0,3% des cas d'accidents mortels des deux-roues motorisés, on peut soupçonner une défaillance technique de la machine, ce qui est ridiculement bas" argumenteChristophe Boulais, secrétaire de la Fédération française des motards en colère (FFMC) dans le 64.

Le contrôle ne s'impose pas en matière de sécurité routière — Christophe Boulais

"Un enjeu financier énorme"

"Un motard à l'habitude d'entretenir sa machine, de la vérifier avant de prendre la route, continueChristophe Boulais. Il ne lui viendrait pas à l'idée de se mettre inutilement en danger. Il y a des concessionnaires efficaces, on pourrait leur demander de vérifier les machines, c'est ce qu'ils font d'ailleurs lors de l'entretien, donc rien ne s'oppose à ce qu'on puisse continuer comme ce qui se fait maintenant". Pour lui, c'est plutôt un "enjeu financier énorme, avec le nombre de machines présentes en France et en Europe".

Les motards pointent aussi le fait que certains possèdent plusieurs machines, en plus d'une voiture par exemple, et que le coût d'un nouveau contrôle technique serait "un budget énorme" pour les usagers.

Claire est motarde depuis 40 ans et dit faire entretenir sa moto chez le concessionnaire tous les 5.000 km, soit entre deux et trois fois par an. Pour elle ce nouveau contrôle technique est "une décision qui se prend une fois de plus sans concertation des usagers, ça ressemble vraiment à ce qu'on appelle la pompe à fric !"

Le cortège de motards a ensuite continué vers la place des Basques, avant de se dissoudre.