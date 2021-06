Plus de 200 "oubliés du Ségur" ont manifesté à Chambéry

"Malmenées ! Mal payées !" C'est le slogan des assistantes sociales de l'hôpital de Chambéry. Comme les autres manifestants présents mardi après-midi devant les urgences de Chambéry, Émilie a vu son salaire augmenter de 183 euros nets mensuels l'an dernier. Elle a profité de la première revalorisation de salaires, promise en 2020 dans le cadre du Ségur de la Santé aux salariés de la fonction publique hospitalière. Mais une deuxième augmentation est à prévoir en octobre pour le personnel soignant des hôpitaux français, et, cette fois-ci, les assistantes sociales ne seront pas concernées. Elles ne comprennent pas cette exclusion.

D'abord, en raison de leur niveau d'études : "On est bac + 3, comme une infirmière, et sans la revalorisation d'octobre, on sera moins payé qu'une aide soignante qui n'a fait qu'une année d'étude.", détaille Émilie, assistante sociale en soins palliatifs à l'hôpital de Chambéry. Sa collègue Sophia, fait déjà les comptes : "Il y a certains collègues qui vont avoir 263 euros en plus par mois. Nous, ça sera zéro."

Puis parce qu'elles s'estiment aussi essentielles que le personnel soignant dans le bon fonctionnement du centre hospitalier. Elles réalisent le suivi des patients en perte d'autonomie et qui ont besoin d'un accompagnement lors de leur sortie de l'hôpital, comme une aide pour les courses, la toilette, ou la cuisine. "On permet aux patients de sortir en sécurité, sans qu'ils aient à revenir aux urgences 48 heures plus tard, pour engorger encore plus nos services déjà à bout.", argumente Sophia.

Un métier essentiel, même argument du côté des préparatrices en pharmacie, qui, comme son nom l'indique, préparent les médicaments des patients et s'assurent qu'il y a des stocks suffisants. "S'il n'y a pas de préparateur, il n'y a pas de pharmacie, donc pas de soins, et pas d'hôpital !", s'exclame l'une d'entre elles.

Des manifestantes avec des "sucettes flûtes", symbole selon elles du "pipeau" que leur joue le gouvernement. © Radio France - Alexis Montmasson

Globalement, les manifestants ont l'impression d'être les maillons invisibles de la chaîne hospitalière. Fabrice Lobo, représentant syndical à la CGT, souligne à cet égard le manque de considération envers les ouvriers du CHMS, le Centre hospitalier Métropole Savoie. "Moi, je suis soignant, mais je ne peux pas travailler si je n'ai pas à mes côtés du personnel pour amener le linge ou ramasser les ordures ménagères". Impensable, selon lui, de séparer des fonctionnaires d'un même secteur.

Surtout que cette fragmentation aurait un effet délétère sur le recrutement à l'établissement hospitalier de Chambéry, selon Fabrice Lodo. Difficile, aujourd'hui, de trouver des plombiers ou électriciens qui acceptent de travailler dans un hôpital public. Un manque d'attractivité qui ne touche pas que les ouvriers. "Beaucoup de techniciennes de laboratoire, qui s'occupent de nos tests PCR, partent dans le privé parce que leurs rémunérations ne sont plus suffisamment attractives."

La CGT, à l'initiative du rassemblement de ce mardi, espère une réponse de l'État d'ici le mois d'octobre. Au cas où les augmentations de salaire ne s'étendraient pas comme prévu au reste des salariés de l'hôpital, le syndicat appellerait de nouveau à manifester. Mais pas avant le mois de septembre, ajoute Fabrice Lobo : "Cet été, on va prendre une pause bien méritée".