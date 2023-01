Plus de 200 personnes à la battue pour chercher Jeanne, une Nîmoise disparue à Saint-Drézéry depuis lundi

Plus de 200 personnes se sont retrouvées au parc à côté de la mairie de Saint-Drézéry ce dimanche matin. Elles ont répondu à l'appel des gendarmes pour participer à la battue pour tenter de retrouver Jeanne. Cette Nîmoise de 68 ans disparue depuis lundi matin après avoir quitté le domicile de son fils à Saint-Drézéry.

ⓘ Publicité

Des membres de la famille sont venus des Bouches-du-Rhône pour aider. Ainsi que des Saint-Drézériens. La retraitée est partie sans téléphone, carte bancaire ou argent sur elle. Son fils, Jean-Philippe l'hébergeait car il trouvait son comportement changé depuis quelques temps. Elle était nerveuse et avait des coups de colère.

Des champs, vignes et zones boisées ont été ratissées à Saint-Drézéry. © Radio France - Morgane Guiomard

Une battue dans la commune

Ce dimanche matin, trois groupes ont été formés pour ratisser large. Les champs, zones boisées et vignes à proximité de la cave coopérative et de la station d'épuration de la commune. Des endroits à proximité d'un arrêt de bus où les chiens pisteurs se sont arrêtés. Sachant que, sur les vidéos de caméra de surveillance, elle a été vue en train d'arrêter des automobilistes pour demander à l'emmener à Montpellier le jour de sa disparition.

"Ce sont des endroits difficiles d'accès. Elle est de forte corpulence et portait une jupe et des petites chaussures. On perdu du temps à chercher ici" soulignent certains membres de la famille pendant la battue. Sauf que les gendarmes sont obligés de la chercher à ces endroits, au cas où. Surtout que sous les arbres, Jeanne aurait pu ne pas être repérée par les hélicoptères. En fin de matinée, aucun indice n'a été trouvé.

"J'espère qu'elle va réapparaitre et avoir vite de ses nouvelles" — Jean-Philippe Frigara, fils de Jeanne

Ce dimanche après-midi, les volontaires ont continué les recherches en longeant la route départementale en direction de Montpellier et en regardant dans d'autres zones boisées dans ce secteur. Jean-Philippe Frigara, le fils de Jeanne, est touché du soutien de tous ceux venus aider à chercher sa mère. "On a énormément de monde, je les remercie pour cet élan de solidarité. Mais on a beau tout exploré, on ne retrouve aucune trace."

L'homme de 46 ans garde espoir. "J'espère qu'elle va réapparaitre et avoir vite de ses nouvelles. Mais je ne peux pas me promener tous les jours dans la nature. Maintenant j'attends les retours de personnes qui auraient pu l'apercevoir."

Jean-Philippe croise les doigts pour que sa mère soit hébergée chez quelqu'un. Cette hypothèse en tête, il lance un message : "que la personne qui l'héberge n'ait pas peur d'appeler les gendarmes." Et sa compagne Anne de rajouter "même juste quelqu'un qui l'aurait prise en stop. Tout indice est bon à prendre."

Aucun automobiliste, aucun agent de la gare Saint-Roch à Montpellier, aucun témoin ne s'est manifesté pour donner de nouvelles pistes quant à la disparition de Jeanne Frigara. Elle portait une polaire bleue et une jupe droite quand elle est partie. Si vous avez quelconque information, il faut contacter le 04 67 70 03 31.

Des affiches ont été accrochées dans la commune pour tenter de retrouver Jeanne Frigara. © Radio France - Morgane Guiomard