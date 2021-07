Plus de 200 personnes attaquent Enedis en justice en Savoie et Haute-Savoie

243 usagers savoyards et haut-savoyards ont saisi le tribunal contre Enedis. Ils pointent du doigt le compteur Linky et demandent "un droit au refus" pour son installation dans les foyers.

Ils sont 93 en Savoie et 150 en Haute-Savoie. Ils saisissent les tribunaux d'Albertville, de Chambéry, d'Annecy, de Bonneville et de Thonon-les-Bains. Ces usagers demandent à Enedis des comptes sur le compteur Linky, ce petit boîtier vert dit "intelligent". Il y en a déjà plus de 30 millions installés en France. Eux souhaitent avoir le droit de refuser son installation.

"J'ai toujours refusé d'avoir un Linky, mon ancien compteur est encore en place", explique Daniel, un Savoyard qui a barricadé son compteur avec des chaînes pour ne pas qu'il soit retiré. Avec les autres plaignants, représentés par Maître Edouard Raffin, il dénonce aussi une violation du droit à la protection des données personnelles, le risque incendie que ce compteur fait prendre ou encore le coût financier et écologique qu'il représente.

Une action en justice inédite

Cette action aura-t-elle un impact ? Enedis, qui ne souhaite pas "faire de commentaires sur une affaire juridique en cours", assure néanmoins que dans 99,9% des cas, les plaignants ont été déboutés. "Les tribunaux reconnaissent que la pose des compteurs communicants a été rendue obligatoire par le droit européen et par le droit national", détaille la société de service public.

De son côté, Maître Edouard Raffin, qui représente 2.000 plaignants dans plusieurs régions, est confiant. Cette action est inédite sur le fond. "Enedis a raison sur les chiffres. Tout ce qui a été tenté auparavant, ce sont des actions en référé où le juge se prononce en urgence. Nous on fait une action au fond", détaille l'avocat. "On saisit les tribunaux judiciaires, plusieurs magistrats vont se prononcer. L'instruction sera plus fournie pour analyser chacun de nos arguments."

On souhaite savoir si nos usagers ont le droit de refuser ce compteur et si on peut au moins aménager des dispositifs de pose du compteur, protéger leur vie privée, leur santé avec les ondes, etc. - Edouard Raffin, l'avocat en charge du dossier

En Pays de Savoie, l'avocat espère que la convocation devant les tribunaux se fera "au début de l'hiver".