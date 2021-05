Plus de 200 personnes contre l'augmentation de la taxe foncière à Contrexéville

L'augmentation de 200% de la part communale sur la taxe foncière à Contrexéville a mobilisé plus de 200 personnes ce dimanche, dans la ville thermale. Les opposants dénoncent la méthode de la municipalité et la proportion de l'augmentation.

La taxe foncière de Contrexéville en eaux troubles. Plus de 200 personnes se sont mobilisées ce dimanche matin contre son augmentation.

Le 7 avril dernier, le conseil municipal de Contrexéville a voté une augmentation de la part communale sur la taxe foncière de 20 points, soit 200%. Concrètement, il s'agit d'une augmentation de 42% de la taxe foncière, qui concerne uniquement les propriétaires.

Près de la moitié des habitants concerné

A Contrexéville c'est environ 50% des 3400 habitants qui est concerné par cette augmentation qui s'appliquera dès le mois de novembre. Selon le maire, Luc Gérecke (divers droites), 1 100 000 € doivent être récoltés en un an et seront exclusivement destinés à l'investissement dans la commune.

Une mesure qui reste en travers de la gorge de nombreux habitants. Notamment ceux qui ont rejoint le collectif créé par Elodie Aulon-Mourand. Tous ont fait les comptes et l'augmentation risque de peser lourd sur leur budget, "je vais subir une augmentation de 500€, explique David, j'avais un projet immobilier à Contrexéville, je voulais investir dans le locatif et je dois donc laisser tomber." Même son de cloche du côté de Régis : "je ne sais pas si ça va changer ma vie mais ça va changer mon budget, c'est une augmentation d'environ 700€ et je payais déjà 1800€ pour une petite maison. Je vais faire moins d'achats dans les commerces locaux."

Le collectif envisage de nouveaux rassemblements © Radio France - Léo Limon

Une augmentation démesurée pour Elodie Aulon-Mourand : "une augmentation d'accord mais pas comme celle-ci, surtout pendant la crise. C'est brutal, on est face au fait accompli et nous allons devoir payer dans quelques mois. Les choses auraient pu être faite plus progressivement il y a longtemps ". Le collectif dénonce aussi la méthode "on la appris dans la presse et sur les réseaux sociaux, il n'y a aucune transparence".

Une mesure nécessaire selon la municipalité

Au micro de France Bleu Sud Lorraine, le maire de Contrexéville Luc Gérecke exprime son regret face à la manière dont la décision a été communiquée. Il explique également la nécessité de cette décision "c'est vital pour l'avenir de la ville. On part d'un taux faible de la part communal. C'est un effort conséquent, j'en suis conscient. En dix ans nous avons perdu 1,8 millions de recette par an, mais on est face à une urgence sur la voirie et certains bâtiments, qu'il faut rénover"

Des impératifs que contestent les opposants. Le collectif et le maire pourraient se rencontrer dans les jours à venir.