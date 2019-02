Plus de 200 personnes devant la mairie d'Avignon pour dénoncer les actes racistes et antisémites

Avignon, France

Un rassemblement digne et émouvant. Plus de 200 personnes se sont retrouvées devant la mairie d'Avignon ce lundi soir pour refuser le racisme et l'antisémitisme, en forte progression dans notre pays. Les actes recensés ont augmenté de 74% l'an dernier selon les derniers chiffres du Ministère de l'Intérieur. Les derniers en date ont marqué les esprits : les injures antisémites lancées à la figure du philosophe Alain Finkielkraut, les croix gammées peintes sur des portraits de Simone Veil, la profanation des arbres plantés en mémoire d'Ilan Halimi, les inscriptions "juif" sur les commerces, les profanations d'églises catholiques... Face à ce vent de haine, "les citoyens ont un devoir de refus et de résistance" a lancé le maire d'Avignon Cécile Helle devant un parterre d'élus -de tous bords politiques-, de citoyens et de responsables associatifs. La courte cérémonie a été marquée par la lecture d'un discours de Simone Veil prononcé en 2004 à Berlin et par une Marseillaise, entonnée par les participants à ce rassemblement autour des valeurs de notre République. A partager et à défendre.