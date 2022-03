Plus de 200 personnes manifestent à Bayonne avant la suspension du pass-vaccinal

Un peu de liberté retrouvée le 14 mars. C'est en tout cas la promesse du gouvernement avec la levée du pass vaccinal et du port du masque en intérieur ce lundi. À compter de cette date, il sera donc possible d’abandonner son masque à l’intérieur et de ne plus présenter son pass vaccinal partout où il est actuellement exigé (à quelques exceptions près). Une "illusion", voire une "manœuvre politique" pour les 200 manifestants qui ont battu le pavé dans les rues de Bayonne.

Objectif : sensibiliser sur la situation du personnel médical, pour qui la levée des mesures ne s'applique pas lundi prochain. En effet, les hôpitaux (sauf admission pour des soins d’urgence), les maisons de retraite et les établissements pour personnes en situation de handicap seront contraints au pass sanitaire - de retour - "afin de protéger les plus fragiles de nos concitoyens alors que le virus continue de circuler", argumente pour sa part le gouvernement.

Outre le pass vaccinal, les manifestants protestaient aussi contre "le système d'apartheid sanitaire", "la casse sociale", " le vaccin obligatoire et ses effets secondaires graves pour certains des patients dont on ne veut pas écouter l'histoire", "la vaccination des enfants, les protocoles sanitaires à l'école et les masques pour une jeunesse traumatisée".