Plus de 200 personnes manifestent à Saint-Pée-sur-Nivelle contre la spéculation immobilière

Plus de 200 personnes ont défilé à Saint-Pée-sur-Nivelle

C'est une plus-value qui reste en travers de la gorge des habitants du coin. Une maison de Saint-Pée-sur-Nivelle vendue récemment à 730.000 euros aurait été remise en vente une quinzaine de jours plus tard au prix de... 1.250.000 euros. C'est en tous cas ce qu'affirment les manifestants réunis ce samedi matin, pour s'insurger contre cette énorme plus-value. Un exemple de spéculation immobilière selon eux, qui met en difficulté tous ceux qui cherchent à se loger au Pays basque. Plus de 200 personnes ont manifesté. L'annonce, qui aurait été mise en ligne par une agence immobilière, ne s'y trouve plus.

Une revente emblématique de la problématique du logement au Pays basque

Cette tentative de revente est jugée "complètement outrancière, extravagante" par Paxcal Duhau, membre du tout nouveau Collectif des Senpertars qui vient de se créer à Saint-Pée-sur-Nivelle. "On ne sait pas si c'est l'arbre qui cache la forêt, c'est un cas, est-ce qu'il y en a beaucoup comme ça ? Certainement. On n'est pas au courant de tout. Là c'est grâce à la dénonciation on va dire, en tout cas à la mise en alerte du voisin, que l'on a été mis au courant" détaille cet habitant, bien déterminé à se mobiliser pour ne pas laisser faire.

Ce fameux voisin qui a donné l'alerte s'appelle Sylvain. Il vit avec sa famille juste à côté de la fameuse maison, sur les hauteurs du quartier Ibarron. Il a découvert l'offre de revente en surveillant un site d'annonces en ligne. "_J'étais obligé de faire quelque chose, donc je l'ai dit (...) Je suis jeune papa, j'ai grandi ici. Je n'ai rien contre le fait que les gens viennent habiter à l'année ici, et qu'ils aient un pouvoir d'achat plus important que moi. C'est pas ça le problème. Là c'est vraiment une question de business. Là le monsieur qui l'a achetée, c'était uniquement pour faire de l'argent. Ca n'est pas quelqu'un qui achète une résidence principale et qui la remet en vent_e", affirme Sylvain

Une pancarte a été installée juste à côté de la maison en vente © Radio France - Manon Klein

Les jeunes du coin mis en difficulté par ces offres de vente très élevées

Cette spéculation immobilière, ces prix qui s'envolent, mettent en difficulté notamment les jeunes qui souhaitent trouver un logement à l'année, selon les manifestants. "_La moindre maison qui se vend, avec un peu de terrain, en deux temps trois mouvements elle est vendue. Les trois quart du temps elle est achetée par une agence, divisée en lots, et revendue automatiquement. Les jeunes n'ont même plus accès à ces vent_es" déplore Marco. "C'est extrêmement difficile voire impossible pour un couple normal qui gagne peut-être à deux 4.000 euros, donc imaginez, avec des montants comme ça ils sont totalement hors de portée des gens d'ici" confirme Paxcal Duhau.

Pour stopper l'escalade, les manifestants appellent à la mise en place de mesures concrètes, comme l'encadrement des prix de vente, en limitant par exemple le prix du mètre carré. Une solution pacifique, pour éviter tout débordement. Certains parmi les manifestants craignent une montée de la colère, un discours de plus en plus radical chez ceux qui subissent cette hausse des prix. Car au-delà des biens en eux-mêmes, cette augmentation peut aussi avoir un effet de hausse automatique sur les prix du reste du marché.