Près de 300 manifestants à Saint-Aubin-en-Bray en soutien à l'agriculteur condamné pour trouble au voisinage

"Moi quand je vais à Paris, je trouve que ça pue", lance Christiane Lambert la présidente de la FNSEA, en tête de cortège. À l'appel de la FNSEA, entre 200 et 250 personnes ont manifesté ce vendredi dans les rues de Saint-Aubin-en-Bray, à l'Ouest de Beauvais dans l'Oise, en soutien à Vincent Verschuere. Cet éleveur a été condamné en appel à verser 100.000 euros de dommages et intérêts à ses voisins pour "trouble anormal à l'ordre public". On lui reproche le bruit et l'odeur de ses vaches, un conflit qui dure depuis dix ans maintenant.

"Quand la situation de Vincent Verschuere et sa famille a été évoquée au congrès il y a peu, toute la salle s'est levée pour apporter son soutien", explique Christiane Lambert. "Je suis donc là au titre de tous les agriculteurs français pour dire que nous n'acceptons pas qu'une telle décision puisse mettre en péril une exploitation."

Et Christiane Lambert de rappeler qu'il y a "d'autres situations de conflits de voisinage qui vont parfois très loin. Ce que nous voulons surtout dire c'est que l'agriculture, ça se passe à la campagne, par définition. L'agriculture c'est une activité du vivant, quand on a des vaches, des moutons, des cochons, il y a des moments où il y a des bruits, des odeurs. Donc on ne peut pas venir au salon de l'agriculture, s'en réjouir, dire chouette la campagne vient à la ville et quand on vient à la campagne, la vouloir aseptisée avec zéro défaut, zéro bruit, zéro odeur."

La présidente de la FNSEA rappelle également que "la famille Verschuere a eu toutes les autorisations pour implanter son bâtiment. Donc ça a un côté totalement incompréhensible. J'attends surtout que la justice soit raisonnable."