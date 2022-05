Plus de 200 réfugiés ukrainiens sont accueillis en ce moment dans l'Indre. Ce lundi, Viviane Dupuy-Christophe, la directrice de la Direccte de l'Indre était l'invitée de France Bleu Berry, pour faire le point sur leur installation.

Plus de 200 réfugiés ukrainiens accueillis dans l'Indre, d'autres attendus dans les prochaines semaines

Deux mois et demi après le début de la guerre en Ukraine, les habitants continuent de fuir leur pays. Plusieurs milliers sont déjà arrivés en France ; environ 200 sont actuellement accueillis dans l'Indre. Sur France Bleu Berry, on fait le point avec Viviane Dupuy-Christophe, directrice de la Direccte, la direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations dans l'Indre.

213 délivrances de titres de séjour

Arrivés progressivement depuis plusieurs semaines, les réfugiés ukrainiens sont actuellement plus de 200 dans l'Indre. Tous sont hébergés à leur arrivée, grâce à un hébergement collectif à l'AFPA de Châteauroux. Les nouveaux arrivants peuvent en bénéficier pendant deux à trois semaines, un temps nécessaire aussi pour reprendre des forces. "A leur descende du bus, ils sont hagards, épuisés, comme on le serait certainement. Cette période leur permet de se reposer et de voir qu'ils sont bien accompagnés" explique la directrice de la Direccte. Les bailleurs sociaux, la Banque Alimentaire et le Secours Catholique apportent aussi leur soutien matériel dans l'installation.

A leur arrivée, il sont aussi accompagnés dans leurs démarches administratives pour obtenir leur titre de séjour. Actuellement, 213 en ont obtenu un sur l'ensemble du département. Ils renseignent également un document à destination de Pôle Emploi pour indiquer leur métier. Malgré la barrière de la langue, plusieurs options peuvent s'offrir à eux, comme les métiers de la couture ou de la restauration.

L'objectif, c'est qu'ils puissent se projeter dans un environnement serein, et qu'ils soient en autonomie.

Pour leur permettre de s'intégrer, l'Afpa propose une heure de cours de Français tous les soirs. Des visites de la ville sont aussi organisées.

Viviane Dupuy-Christophe, directrice de la Direccte de l'Indre, invitée de France Bleu Berry Copier

Rapprochements familiaux et parrainages

Parmi les Ukrainiens actuellement accueillis dans l'Indre, la plupart sont des femmes et des enfants. Les hommes représentent environ 15% des réfugiés, pour la plupart des personnes plus âgées, malades ou encore des étudiants.

D'autres personnes son attendues dans les jours à venir, notamment dans le cadre du desserrement de l'Ile-de-France. Des rapprochements familiaux et amicaux devraient aussi se mettre en place.

Et pour leur permettre de s'intégrer davantage, sur l'agglomération de Châteauroux, des parrains et marraines sont recherchés. Pour leur faire découvrir le territoire, rencontrer des habitants, tout simplement échanger et développer un réseau. Si cela vous tente, vous pouvez laisser un message au secrétariat des maires adjoint de Châteauroux, au 02.54.08.35.39 - 02 54 08 34 39.