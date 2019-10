Plus de 200 sapeurs-pompiers des Pays de Savoie ont manifesté à Paris

Effectifs, retraites, salaires… plusieurs milliers de sapeurs-pompiers professionnels ont défilé, mardi 15 octobre, entre la place de la République et la place de la Nation à Paris. Dans le cortège, plus de 200 soldats du feu montés spécialement de Savoie et Haute-Savoie.

Plusieurs milliers de sapeurs-pompiers professionnels venus de toute la France ont défilé ce mardi 15 octobre dans les rues de Paris. Plus de 200 pompiers venus des Pays de Savoie ont participé à cette manifestation organisée entre la place de la République et la place de la Nation. Cette journée d’action intervient dans le cadre d’un mouvement de grève entamé depuis le mois de juin.Les syndicats dénoncent le manque d'effectifs dans les casernes et le manque de reconnaissance de leur profession. Ils réclament également une revalorisation salariale ainsi que des garanties face aux agressions et sur le maintien de leur retraite. En marge du cortège, plusieurs dizaines de pompiers ont également organisé un sit-in devant l'Assemblée nationale.