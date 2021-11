Plus de 2000 foyers coupés de téléphone et d'internent en Dordogne

Plus de 2000 foyers sont privés de téléphone et d'Internet ce vendredi dans le secteur de Brantôme en Dordogne. Orange annonce un retour à la normale pour la fin d'après-midi.

Les habitants du secteur de Brantôme n'ont plus de téléphone fixe et d'internet depuis hier jeudi en début d'après-midi. La panne concerne 2155 clients dans les communes de Brantôme, Biras et Château-l'Evêque. Selon l'opérateur Orange, le réseau de téléphonie mobile est également perturbé sur ce secteur.

La fibre optique sectionnée lors de travaux

Orange explique qu' un câble de fibre optique a été sectionné lors de travaux d'enfouissement de lignes électriques sur le secteur de Brantôme. Les techniciens sont sur place. Ils ont du faire des fouilles pour repérer l'endroit où le câble a été coupé.

Orange annonce un retour à la normale aux alentours de 17h ce vendredi.