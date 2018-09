Une panne d'Internet et de téléphone fixe a été signalée par des abonnés Orange de Grez-en-Bouère. La panne concerne plus de 2000 foyers. La connexion doit être rétablie ce mercredi soir, assure Orange.

Grez-en-Bouère, France

Plus de 2000 foyers, abonnés chez Orange, sont privés d'Internet et de téléphone fixe depuis plus de 24 heures à Grez-en-Bouère et aux alentours.

Il faut changer une pièce défectueuse sur un central situé à Laval. La connexion doit être rétablie ce mercredi soir, assure l'opérateur Orange.