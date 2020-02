Plus de 2000 manifestants mobilisés contre la réforme des retraites dans les rues de Limoges

Dixième journée interprofessionnelle de manifestations, alors que le projet de loi sur le système des retraites poursuit son examen à l’Assemblée nationale. Les étudiants ont défilé en tête de cortège, suivis des syndicats, avocats, cheminots...Ils étaient environ 1650 manifestants, selon la police, à défiler ce jeudi 20 février à Limoges.

Avec cette réforme, il faudra cotiser toujours plus et plus longtemps pour toucher moins !

Les salariés de la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (Carsat) de Limoges ont à leur tour rejoint la manifestation : "On sait que l'on va vers une baisse annoncée des pensions de retraites de 30% et nous sommes doublement pénalisés puisque les Carsat fermeront d'ici 2022", s’époumone Christelle Delhomme, secrétaire du syndicat CGT de Limoges. "Avec cette réforme, il faudra cotiser toujours plus et plus longtemps pour toucher moins ! ", selon les salariés de la Carsat.

La conférence de financement des retraites doit aboutir à des propositions d’ici fin avril pour ramener à l’équilibre le système de retraite en 2027. Pour l'instant, la création d'un système universel de retraite par points est loin de faire l'unanimité au sein de l'hémicycle. Les débats s'enlisent depuis la semaine dernière alors que l'examen du texte de loi par la commission spéciale n'est pas encore achevé.