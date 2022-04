Plus de 2000 motards et automobilistes réunis contre la fermeture du circuit de Mérignac

500 motos, 400 voitures et une trentaine de camions se sont rassemblés ce samedi matin devant le circuit automobile de Mérignac, pour protester contre sa fermeture. Depuis plusieurs jours, l'exploitant du site a été évacué. Les activités de loisirs et de formation ne sont donc plus proposées, et sept personnes pourraient se retrouver sans emploi. La coordinatrice de la Fédération française des motards en colère, Marianne Grand, déplore cette fermeture et craint que davantage de rodéos urbains voient le jour avec la suppression de ce terrain de jeux pour les amateurs d'automobile.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le cortège de plus de 2000 personnes s'est élancé ce samedi en direction de la mairie de Mérignac. Une délégation de la Fédération française des motards en colère de Gironde a été reçu par la mairie. Mais les positions semblent inchangées. Dans un communiqué de presse, Alain Anziani, le maire, a rappelé la position de la commune : "Le caractère précaire du site était clairement établi depuis sa création. Sa fermeture intervient après 7 ans de contentieux avec les entreprises gestionnaires et la décision du tribunal judiciaire de Bordeaux du 17 juin 2021 qui a ordonné l'expulsion des occupants sans droit ni titre et les a condamnés à payer 200 000 euros de dommages et intérêts et 14 000 d'indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er janvier 2019."

Alain Anziani rappelle également que le circuit cause d'importantes nuisances sonores. Or, pendant la manifestation, il y avait aussi des riverains. Comme Johann : "Quand on achète une maison dans cette zone, on sait très bien qu'il y a des nuisances sonores, parce que c'est rappelé par le notaire".