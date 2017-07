Plus de 200m2 de tags nettoyés chaque jour à Clermont-Ferrand

C'est une histoire sans fin. Tous les jours, les deux salariés de l'entreprise chargés d'effacer les tags nettoient plus de 200 m2 de mur à Clermont-Ferrand. Depuis dix ans, le nombre de tags nettoyés a été multiplié par trois.

Des tags sur le mur du tram, sur les façades de maisons. Des mots, des signatures, parfois la même reproduite plusieurs fois dans la même rue. Tous les jours deux salariés sont chargés de nettoyer les tags de la ville de Clermont-Ferrand. La liste des rues à traiter est communiquée chaque semaine, sur demande de la mairie ou de particuliers qui se signalent par formulaire. Les deux salariés effacent une centaine de m2 de tag chacun, chaque jour, dans le centre ville historique mais aussi en périphérie. Les tags reviennent parfois dès le lendemain du nettoyage.

Décapant chimique et jets à haute-pression

Pour effacer les tags, les salariés de la ville utilisent plusieurs techniques : "un décapant chimique qu'on laisse agir, avant de passer un karcher d'eau froide et quand cela ne marche pas on utilise le sablage", explique Christophe. Le sablage est une sorte de gommage du mur avec du sable envoyé à haute-pression. Le dernier et l'ultime recours mais cela ne marche pas toujours.

Avant de les effacer, les salariés prennent en photo les tags pour en conserver une trace car certains sont reconnaissables et identifiables grâce aux signatures. Chaque photo est ensuite transmise à la mairie de Clermont-Ferrand qui tient une "banque de données de tous les tags effacés" explique Monique Bonnet, adjointe en charge de la propreté. Cela sert si un tagueur est arrêté en flagrant délit par la police. Avec sa signature, il peut être jugé pour tous les tags qu'il a laissé dans la ville. La justice peut décider de le condamner à des travaux d'intérêt général et à une amende pouvant atteindre 3.750 euros.

Trois fois plus de tags nettoyés qu'il y a 10 ans

A la mairie de Clermont -Ferrand, les tags nettoyés sont recensés depuis 2010. En dix ans, leur nombre a plus que triplé. Pour Monique Bonnet, adjointe en charge de la propreté cela s'explique parce qu'on "a sans doute mieux suivi et mieux enlevé les tags mais il y a une recrudescence très très importante de tags dans la ville".

L'année dernière, près de 49.000 m2 de tags ont été effacés. Un travail colossal et une facture salée pour la mairie : 350.000 euros dépensés en nettoyage en 2016, et selon Monique Bonnet ce budget pourrait exploser car tous les tags ne sont pas enlevés car "on ne peux pas tous les enlever, ceux qui sont en hauteur ou sur les toits de particuliers. Il est fort possible, on a pas fait le calcul, mais on pourrait doubler le budget".