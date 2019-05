Plus de 206.600 spectateurs attendus pour le grand prix de France moto au Mans

Après les 24h moto, place ce week-end au grand prix de France sur le Bugatti au Mans. Plus de 206.600 spectateurs sont attendus en trois jours et plus de 105.000 rien que sur la journée de ce dimanche. C'est le grand prix du championnat qui accueille le plus de personnes selon les organisateurs.

Le Mans, France

Les premiers pilotes sont attendus ce jeudi et les essais commencent vendredi. En trois jours, le circuit va accueillir plus de 206.600 spectateurs. Cette année, pour marquer le cinquantième anniversaire du premier grand prix au Mans, il y aura de nombreuses animations et expositions. De plus, au niveau de la course, on retiendra la présence de deux Français : Fabio Quartararo et Johann Zarco.

"Deux français, de nouvelles animations et un 50ème anniversaire."

"Cette année, nous avons deux pilotes français" se réjouit Claude Michy, l'organisateur du grand prix de France. "Fabio Quartararo, le cadet de la catégorie (20 ans tout juste) qui a intégré le nouveau team satellite de Yamaha et qui a rapidement su prendre ses marques, en devenant notamment le plus jeune poleman de l’histoire du MotoGP à Jerez (grand prix d'Espagne). Puis Johann Zarco, le double Champion du Monde Moto2 qui, après nous avoir fait vibrer les deux dernières saisons avec Tech3, s’est lancé un nouveau défi en devenant pilote officiel au sein du team Red Bull KTM Factory Racing. C'est l'occasion aussi de voit les meilleurs pilotes du monde".

Claude Michy et le pilote sarthois Louis Rossi © Radio France - Christelle Caillot

"Avec les nouvelles technologies, nous pouvons aussi proposer de nouvelles animations pour le public. L'exigence, elle est aussi au niveau de l'organisation" poursuit Claude Michy. "On essaye de donner au public de bonnes conditions de course et d'amener des nouveautés. Cette année, chacun avec son smartphone pourra scanner à son arrivée sur le circuit un QR code et ainsi avoir accès à de nombreuses vidéos montrant les coulisses de la course comme la clinique mobile, le paddock..."

"Pour les 50 ans du premier grand prix sur le circuit Bugatti, on va présenter une exposition sur l'histoire du grand prix, mais surtout le public pourra voir toutes les machines qui ont gagné en 1969. De plus, on aura Giacomo Agostini, le grand champion du sport moto, vainqueur en 1969 qui sera présent" rajoute Claude Michy.

Fabio Quartararo en duplex pour la présentation du grand prix de France © Radio France - Christelle Caillot

"J'ai hâte d'être au Mans !"

Fabio Quartararo était en duplex vidéo de son domicile ce lundi lors de la conférence de presse de présentation du grand prix de France qui avait lieu dans l'enceinte du circuit du Mans. Le jeune pilote français a notamment déclaré : "C'est le seul rendez-vous français du championnat et c'est très important pour moi d'être au Mans, j'ai hâte. Je prépare ce grand prix comme tous les autres sachant qu'il y aura énormément de fans dans les tribunes. Il va falloir que je reste dans ma bulle, très concentré. Je ne m'inquiète pas, je suis bien préparé pour ça et on va tout donner !"

"Ses résultats sont prodigieux !"

Le pilote sarthois Louis Rossi (vainqueur en 2012 au Mans) est très impressionné par les résultats de Fabio Quartararo et ne tarit pas d'éloges : "C'est un prodige. Il a un pilotage qui est extrêmement fluide, il est libéré sur la moto et en totale confiance. Il a fait de très bons essais durant l'hiver, et il n'a pas fait d'erreur. Il est surprenant, il a vingt ans, il est d'une grande maturité et il est rapide. A Jerez (au grand prix d'Espagne), il a été monstrueux. C'est du jamais vu; c'est lui le plus jeune pôle man de l'histoire. Il commence à prendre des records de précocité qui sont impressionnants. Pour moi, c'est un prodige".