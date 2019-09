Un chèque de 228.000 euros pour la rénovation du Fort de Brescou au Cap d'Agde

Cap d'Agde, Agde, France

Un chèque de l’ordre 228.000 euros sera remis ce samedi à l'association des Amis du Fort de Brescou. Elle œuvre pour la sauvegarde et la réhabilitation de cet espace situé à un peu plus d’un kilomètre de la côte au large d'Agde dans l'Hérault. Cette somme est versée par la Fondation du Patrimoine et la Française des Jeux pour la réhabilitation des bastions Sainte-Anne et Saint-Antoine (travaux de maçonnerie et pierre de taille et enrochement).

Une cérémonie est prévue à 11h en haut de la plage de la Grande Conque du Cap d'Agde, à l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine. En cas de mauvais temps, elle sera organisée au centre nautique. D'importants travaux ont débuté en début d'année 2019 pour rénover ce fort endommagé par le temps. Les dégâts sont importants. 10 à 16 millions sont nécessaires pour le réhabiliter. Jean-Louis Guggisberg, le président de l'association se réjouit de ce soutien.

Un tirage au sort du Loto du Patrimoine a déjà eu lieu le 14 juillet dernier et depuis le 1er septembre, des jeux à gratter à l'effigie de Brescou sont en vente.

Le fort de Brescou est situé sur la seule île de la côte d’Occitanie

Le chantier qui a débuté au printemps dernier doit s’achever à la fin du mois de septembre. Il reprendra après l’hiver, dès que le temps le permettra.

Installation du matériel au printemps dernier au Fort Brescou (Agde) © Radio France - Mairie

Ancien repaire de pirate modernisé par Vauban qui a créé des fortifications

La structure du Fort de Brescou, fragilisée en front de mer peut entraîner des effondrements. Les roches attaquées par l’érosion s’écroulent. Les remblais s’évacuent par des trous formés sur le socle rocheux. Des travaux gérés par la communauté d'agglomération Hérault Méditerranée ont déjà été réalisés au niveau du bastion Saint-Antoine, à proximité du phare, suite à l’effondrement de murs.

"Le fort est dans une situation de péril avéré. Certaines pierres tombent. L'édifice est sérieusement menacé. Plus le temps passe et plus les dégradations deviennent exponentielles. Il était urgent d’intervenir." Hélène Caumil, ingénieure

Les travaux devraient durer entre cinq et 10 ans. La ville d'Agde, propriétaire des lieux depuis 2009, recherche des financements pour mener à terme ce chantier colossal. Une demande de fonds européens est envisagée en complément des subventions institutionnelles.

L'objectif de ces travaux consiste à la mise en œuvre de mesures conservatoires d'urgence sur les deux bastions les plus exposés et donc les plus dégradés du fort, à savoir les bastions Sainte-Anne (exposé nord-est) et Saint-Antoine (exposé sud-est).

À l’issue de la remise du chèque, Estéban Pélegrin interprétera sa chanson "Notre fort de Brescou". Le CD sera en vente au prix de 5 euros, entièrement reversés à la Fondation du Patrimoine.