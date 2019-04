Plus de 250 gilets jaunes à Laval pour un rassemblement régional ce samedi

Laval, France

Les gilets jaunes se sont une nouvelle fois mobilisés ce samedi 13 avril. Un rassemblement régional s'est tenu à Laval et il a rassemblé des manifestants de la Mayenne mais aussi des départements limitrophes comme l'Ille-et-Vilaine et la Sarthe.

Ils se sont d'abord rassemblés dès 10 heures ce matin, au rond-point du Gué d'Orger. En début d'après-midi, le cortège s'est mis en route pour rejoindre le centre-ville.

Les manifestants ont emprunté le quai Jean Fouquet, rue du Pont de Mayenne et place Jean Moulin. Dans les rangs, il y avait à la fois des habitants de la Mayenne mais aussi de l'Ille-et-Vilaine et de la Sarthe.

Les manifestants de la Mayenne se sont occupés de la sécurité du cortège ce samedi. © Radio France - Aurore Richard

Plusieurs drapeaux bretons flottaient dans les airs pendant cette manifestation à Laval. © Radio France - Aurore Richard

Les gilets jaunes de la Sarthe ont aussi fait le déplacement pour ce rassemblement régional. © Radio France - Aurore Richard

Le cortège a rejoint l'avenue Robert Buron. Il a commencé à se diviser devant la gare, certains sont entrés, sont allés sur les quais et sont même descendus sur les voies.

Une dizaine de gilets jaunes sont descendus sur les voies, pendant quelques minutes. © Radio France - Aurore Richard

A partir de ce moment, les manifestants n'ont plus suivi le parcours initialement prévu et déposé en préfecture. Ils ont repris l'avenue Robert Buron, en sens inverse et ils se sont dirigés vers l'allée de Cambrai, et donc vers la fête foraine.

Le cortège de #giletsjaunes rejoint l’allée de Cambrai, où la fête foraine vient d’ouvrir à #Lavalpic.twitter.com/Qf8aYGdx3J — France Bleu Mayenne (@bleumayenne) April 13, 2019

Le cortège a finalement rejoint le rond-point du Gué d'Orger, d'où il était parti quelques heures plus tôt.