Plus de 250 jeunes du diocèse d'Amiens aux JMJ à Lisbonne : "le pape, on ne le voit qu'une fois dans sa vie"

Les JMJ battent leur plein à Lisbonne ! Les Journées Mondiales de la Jeunesse, ce rassemblement monstre d'un million de jeunes catholiques du monde entier, dont environ 40 000 français, se poursuivent jusqu'à dimanche au Portugal. Une délégation de 267 jeunes du diocèse d'Amiens y participe cette année, pour la première édition depuis la pandémie du Covid-19.

"Ça représente beaucoup de joie, d'impatience aussi. Ça fait longtemps que l'on préparait cet évènement, et voilà que nous y sommes. On ne se rend compte pas compte du nombre de personnes qu'il peut avoir, c'est vraiment la surprise, on est étonné de voir tous ces gens du monde entier, de toute la France, venir pour le même but", raconte Charles, 17 ans, jeune catholique de Sailly-le-Sec, près de Corbie. L'adolescent attend notamment l'arrivée du pape François, ce mercredi. "C'est important parce que le pape, on le voit une fois dans la vie, c'est un vrai bonheur de le rencontrer parce que c'est une personne exceptionnelle."

"Un moment unique"

Ce rassemblement, le diocèse y travaille depuis deux ans. "Être au Portugal, voir les jeunes heureux, voir toutes les rencontres, ça fait très plaisir de vivre enfin le moment tant attendu", confie Léa Champouillon, la déléguée diocésaine pour ces JMJ. "Ça représente beaucoup de voir tous ces jeunes catholiques rassemblés en un seul endroit, de vivre leur foi dans la joie." La déléguée diocésaine espère des mots fort du souverain pontife, "je pense qu'il va avoir des belles paroles marquantes pour les jeunes".

Pour encadrer tous ces jeunes, cinq prêtres du diocèse d'Amiens ont fait le déplacement, à commencer par le père François Charbonnel, ordonné à la fin juin. "Pour ces jeunes, c'est un moment unique dans leur vie qui va les marquer pour toujours, c'est un cadeau qui leur est fait. Quand on est jeune chrétien aujourd'hui, vivre une expérience des JMJ, c'est d'abord se rendre compte que l'on n'est pas chrétien tout seul. Il y a des pays où c'est plus difficile d'avoir la foi, où des chrétiens sont persécutés", raconte le jeune prêtre, qui a lui même participé aux JMJ de Cracovie, en 2016. La délégation amiénoise quittera Lisbonne dimanche et doit s'arrêter en chemin à Lourdes, avant de rentrer en Picardie.