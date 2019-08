Plus de 250 policiers de Seine-Maritime et de l'Eure déployés au Pays Basque pour le G7

Des forces de l'ordre arrivent en renfort de toute la France pour sécuriser le sommet du G7, qui se tient à Biarritz du 24 au 26 août. Parmi eux, plus de 250 policiers et gendarmes basés en Seine-Maritime et dans l'Eure.

Plus de 250 policiers et gendarmes venus de l'Eure et de Seine-Maritime seront déployés à Biarritz et au Pays Basque lors du sommet du G7, qui se tient du 24 au 26 août.

Normandie, France

Emmanuel Macron l'avait dit lors de sa visite préparatoire, en mai dernier : le dispositif de sécurité mis en place pour le sommet du G7, qui se tient du 24 au 26 août à Biarritz, sera "extrêmement lourd" et "inédit". Si les autorités n'ont pas communiqué officiellement sur les chiffres, les syndicats estiment à plus de 250 le nombre de policiers et gendarmes de Seine-Maritime et de l'Eure qui seront déployés sur place dans le cadre du sommet.

Gendarmes mobiles et CRS

Le plus gros contingent est constitué de gendarmes mobiles, avec des membres des escadrons du Havre et de Mont-Saint-Aignan, soit une centaine de personnes selon Frédéric Le Louette, lui-même gendarme mobile et président de Association Professionnelle Nationale de Militaires GendXXI.

"On va leur confier toutes les missions qui existent sur place", explique-t-il, avant de détailler : "Protection des hôtels pour les personnalités et les délégations, protection des sites et des convois, protections de la ville avec des réserves d'intervention pour les contre-sommets, etc. Ce sont des missions que l'on fait plusieurs fois par an."

A leurs côtés, il y aura également les policiers de la CRS 31, installée à Darnétal, soit entre 70 et 80 personnes.

Des congés décalés pour les policiers

Les CRS et les gendarmes mobiles ont l'habitude d'être envoyés à l'autre bout du pays, cela fait partie du métier. Pour les policiers qui dépendent de la sécurité publique (DDSP), c'est différent : neuf se sont portés volontaires dans le département de l'Eure pour partir au Pays Basque. Ils sont entre 75 et 80 en Seine-Maritime.

Ces volontaires viennent de différents services, de la BAC aux unités de voie publique, et assureront les missions qu'ils assurent déjà au quotidien. Mais avec une petite appréhension : "On attend un regroupement de black blocs, ça peut très bien se passer comme ça peut dégénérer comme sur les Champs-Elysées lors des manifestations des gilets jaunes", explique Richard Hue, délégué du syndicat Alliance dans l'Eure.

Comme ces volontaires ne seront pas au commissariat, d'autres policiers doivent les remplacer. Tout le monde n'a donc pas pu poser ses congés en cette fin de mois d'août.

"Un G7 en plein moins d'août... Pour Unité SGP-Police, le choix de la date n'est pas forcément judicieux, explique Yann Bertrand, secrétaire adjoint du syndicat en Seine-Maritime. On sait que les effectifs sont en baisse depuis plusieurs années, on sait que l'on va forcément avoir moins de congés sur cette période pour des collègues qui sont déjà fatigués."