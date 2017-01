Plus de 29 millions de voyageurs dans les bus et tramway du Mans en 2016

VIDEO : le directeur marketing de la Sétram dresse le bilan de la fréquentation en 2016 et des trois nouvelles lignes.

Loïc Latour, le directeur marketing et commercial de la Sétram était notre invité ce jeudi. Il nous fait le bilan de la fréquentation en 2016 et nous parle des trois nouvelles lignes mises en place depuis le début de l'année pour desservir les cinq nouvelles communes de l'agglomération : Chauffour Notre Dame, Fay, Trangé, Pruillé le Chétif, et St-Georges du Bois.

600 personnes sur les trois nouvelles lignes en une semaine

"Le premier bilan de ces trois nouvelles lignes est plutôt positif" nous dit Loïc Latour, le directeur marketing et commercial de la Sétram, on a transporté 600 personnes la première semaine. Alors ce sont des lignes qui sont un peu particulières car il y a des horaires fixes le matin, et c'est sur réservation l'après-midi. On a sous-traité ce nouveau service parce que l'on était dans des délais trop courts avec Le Mans Métropole. Le plan de circulation a été arrêté en novembre et c'était trop juste pour nous d'intégrer cette nouvelle offre, et acheter les véhicules.

Plus 1.5% de fréquentation en 2016

"Le bilan de la fréquentation est positif aussi avec une hausse du nombre de passagers de plus d'1.5%" souligne Loïc Latour. "Cette augmentation est due essentiellement à la mise en service du Tempo. On est exactement à 29 millions 865.000 voyageurs sur 2016 et on espère atteindre les 30 millions l'année prochaine". Concernant la gestion du parc de locations de vélos dont s'occupe également la Sétram, "ça coûte plus cher de mettre en place des vélos en libre service, et il y a aussi des soucis de dégradations des vélos sur les bornes que l'on connait très peu aujourd'hui sur nos locations longue durée ". Loïc Latour qui reconnait quand même qu'il faut améliorer l'offre et les délais d'attente. "Actuellement, il faut attendre plus d'un an avant d'avoir un vélo électrique de la Sétram en location. On a actuellement un parc de 500 vélos et il en faudrait près de 800 pour répondre à toutes les demandes".

Le tramway du Mans © Radio France

Développer les outils numériques

Il y a de nouvelles mobilités qui arrivent dans plein de réseau, donc il faut réfléchir à ces nouveaux déplacements comme l'auto-partage, des applications pour du co-voiturage, des trottinettes électriques. Sur ces nouveaux modes de transports, la Sétram peut regrouper un certain nombre d'entreprises et être un assembleur. Par ailleurs, on travaille actuellement sur le développement d'une application pour les téléphones portables avec un prestataire qui s'appelle moove it. Cette application existe déjà dans d'autres villes et pourrait être mise en service d'ici la fin du premier trimestre 2017.