Ils étaient plus de 3 000 à Nîmes, selon la Fédération, venus de tout le Gard, de l'Hérault, des Bouches du Rhône, du Vaucluse, et ils en ont ras le casque : les motards défilaient ce samedi contre l'abaissement à 80km/h de la limitation de vitesse sur les routes secondaires.

Nîmes, France

"On est des vaches à lait", "c'est la pompe à frique", les mots à l'attention du gouvernement ne sont pas tendres. Les motards étaient plus de 3 000 ce samedi à Nîmes selon la Fédération française des motards en colère. Manifestation contre l'abaissement à 80km/h de la limitation de vitesse sur les routes secondaires qui devrait entrer en vigueur au 1er juillet. De tout le Gard, de l'Hérault, du Vaucluse et jusque dans les Bouches-du-Rhône, ils sont venus se retrouver sur le parking du stade des Costières, à l'appel de la Fédération française des motards en colère et de l'association 40 millions d'automobilistes.

Pour Jacques Barac, coordinateur de la FFDMC dans le Gard, cette mesure est un écran de fumée. "L'objectif de l'Etat, c'est de faire de la communication, de gesticuler. Il n'y a rien qui est réellement fait pour la sécurité routière, alors qu'il y existe des solutions très simples : doubler les rails de sécurité, s'occuper des points noirs bien connus des infrastructures routières... Seulement ça demande de l'investissement, de l'argent, de la volonté."

"Ça ne sert à rien"

Côté motards, on pense surtout que la mesure est inutile. "Ça n'est pas pour ça qu'il y aura moins d'accident", entend-on. "J'ai eu quatre accidents, à chaque fois c'était la faut d'un automobiliste qui grillait un feu ou un stop", affirme Derrick. "C'est pas parce que le panneau indique 80 que la vitesse sera respectée, c'est ceux qui ne respectent pas les limitations qui causent les accidents", souligne Jean-Marie. "Si on respecte les 80km/h on va se faire doubler par les camions, et ce sera encore plus dangereux !" se désole Rémy. De nouvelles opérations devraient être organisées dans le département en mars.