Plus de 3.000 personnes vaccinées au Parc des expos à Toulouse ce week-end, espère la préfecture

C'est officiel. Le premier vaccinodrome d'Occitanie ouvrira ses portes ce week-end, samedi 27 et dimanche 28 mars au Hall 8 du Parc des Expos de Toulouse, sur l'île du Ramier près du Stadium. Il s'agira d'abord d'un premier test sur deux jours, avant de le pérenniser. Le directeur de cabinet du préfet de Haute-Garonne, Marc Zarrouati, était l'invité de la matinale de France Bleu et France 3 Occitanie ce jeudi.

Ouverture du hall 8 du Parc des expos aussi le week-end de Pâques

Le sous-préfet explique que le dispositif est en phase de mise en place, la montée en puissance est en cours selon les livraisons de vaccins Pfizer. La vaccination est toujours réservée aux seuls publics prioritaires. Seul changement induit par l'annonce du Président Macron mardi : les personnes âgées de 70 à 75 ans peuvent aussi se faire immuniser, désormais.

Pour ce week-end à venir, du 27 et 28 mars, pas la peine de chercher, tous les rendez-vous ont d'ores et déjà été réservés depuis l'ouverture des créneaux mercredi. Marc Zarrouati annonce aussi sur France Bleu Occitanie que ce "méga-centre" ouvrira aussi le weekend suivant, les 3 et 4 avril, mais pas le lundi de Pâques, avec des créneaux de rendez-vous à prendre à partir du lundi 29 avril.

Tous les créneaux pour le week-end à venir sont pris

Le grand centre de vaccination aura vocation à ouvrir plus tard plus longuement, et pas seulement les week-ends. La préfecture n'exclue pas la possibilité d'ouvrir d'autres vaccinodromes. "Tout est à l'étude. Tout dépend de la disponibilité des personnels et de l'arrivée des doses de vaccins", insiste Marc Zarrouati. La préfecture mise sur au moins 3.000 injections ce week-end du 27-28 mars, en deux jours au Parc des expos de Toulouse. L'ARS Occitanie prévoit la livraison d'au moins 200.000 doses Pfizer par semaine début avril dans toute la région, contre 100.000 actuellement.

Pour rappel, il faut bien prendre rendez-vous avant de se rendre dans ce centre, en appelant la plateforme 0.800.54.19.19 ou en réservant sur le site keldoc.com.