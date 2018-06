Ce jeudi, le pape François sera à Genève pour célébrer l’œcuménisme. Il célèbrera également une messe (à partir de 17h30 à Palexpo) devant plus de 41 000 personnes. Parmi elles, 3 364 fidèles haut-savoyards impatients de vire ce moment.

Haute-Savoie, France

Dans le presbytère collé à l’église de Rumilly, Catherine a passé ces derniers jours à régler les ultimes détails. "C’est compliqué", souffle la retraitée. "Mardi j’ai dû laisser au moins quatre messages à des personnes qui n’avaient pas encore payé." Pas de chèque pour le car, pas de déplacement à Genève. "Ils m’ont tous rappelé dans les cinq minutes", rigole Catherine. La peur de louper la messe du Pape François à Palexpo a fait réagir les retardataires.

A Rumilly, Catherine et Jeanne (de droite à gauche) préparent le déplacement ce jeudi à Genève, pour la messe du Pape, des fidèles de la paroisse. © Radio France - Richard Vivion

REPORTAGE : A Rumilly, on se prépare pour aller assiter ce jeudi à la messe du Pape François à Genève. Copier

"Comme si le Christ était avec nous"

Tout à l’heure, ils seront donc 54 fidèles de la paroisse Notre-Dame de l’Aumône en Albanais vont quitter Rumilly pour assister à cette célébration. Noyée parmi plus de 41 000 personnes, Catherine sait qu’elle sera loin du Pape François. Mais qu’importe. « Lors de son intronisation, lorsqu’il a dit : priez pour moi, cela m’a soufflé et là, je vais prier pour lui et avec lui. » Le moment sera chargé en émotion. "Comme si le Christ était avec nous."

La messe du Pape François affiche complet. Pour pénétrer à l’intérieur de Palexpo, il faudra franchir de nombreux contrôles de sécurité et surtout être en possession d’un billet. Le canton de Genève alerte également sur les difficultés de circulation que va engendrer cette visite pontificale. Le secteur de Palexpo et de l’aéroport devrait être très encombrer dès 10h ce matin et jusqu’à 20h ce soir, heure à laquelle le pape François redécollera en direction de Rome.

Avant cette messe, le pape François va rencontrer le président de la Confédération Suisse. Il déjeunera ensuite avec les responsables du Conseil œcuménique des Eglises, une institution qui regroupe 348 églises et qui célèbrent ses 70 ans. L’œcuménisme est au centre de cette visite pontificale.

Le programme de la visite du Saint-Père à Genève (site du Vatican) :