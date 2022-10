Kendji Girac assiste aux obsèques de sa grand-mère en Dordogne avec près de 300 personnes

Le vieux pont de Bergerac et des rues sont bloquées ce mardi dans le quartier de la Madeleine depuis 8h30 car de nombreuses personnes sont présentes pour les obsèques de Léa Maillé, la grand-mère de Kendji Girac annonce Sud-Ouest . La mairie de Bergerac explique à France Bleu Périgord qu'environ 300 personnes sont présentes pour cette cérémonie religieuse.

La famille de cette Bergeracoise a prévenu la mairie qu'il y aurait du monde pour cette cérémonie. En conséquence et pour faciliter le stationnement, la mairie de Bergerac a fermé certaines rues dans le quartier, entre l'église de la Madeleine et le cimetière de la Beylive. Les policiers de la police nationale et municipale ne sont pas là pour assurer la sécurité de Kendji Girac mais pour gérer le trafic et fluidifier la circulation dans le secteur.

Selon la mairie de Bergerac, la circulation devrait reprendre normalement en fin de matinée.